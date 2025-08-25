Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 25 de Agosto, 2025
La Paz

Ya inició la entrega de valeras de Bienestar en el CRIT La Paz

El CRIT La Paz realiza la entrega de valeras de Bienestar para subsidiar terapias a niñas y niños con discapacidad.
Andrea Villarreal
25 agosto, 2025
Ya inició la entrega de valeras de Bienestar en el CRIT La Paz

Foto: Delegación de Programas para el Bienestar en BCS

Las familias que registraron a sus hijas e hijos en el programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad de 0 a 17 años ya pueden acudir por su valera de apoyo en La Paz, Baja California Sur.

Este beneficio ayudará a cubrir parte del costo de terapias y servicios integrales que ofrece el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

Fechas y lugar de entrega de las valeras para el Bienestar

La entrega se lleva a cabo del 25 al 29 de agosto de 2025, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del CRIT La Paz, ubicado en avenida Golfo de California 1310 y calle Benito Juárez.

Requisitos para recibir las valeras

El apoyo corresponde únicamente a quienes hicieron su registro en enero de 2025.

Para recibir la valera, es necesario presentar:

Según la información oficial, personal del CRIT y de la Secretaría de Bienestar contactará directamente a las familias para coordinar la entrega.

