Ya inició la entrega de valeras de Bienestar en el CRIT La Paz
Las familias que registraron a sus hijas e hijos en el programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad de 0 a 17 años ya pueden acudir por su valera de apoyo en La Paz, Baja California Sur.
Este beneficio ayudará a cubrir parte del costo de terapias y servicios integrales que ofrece el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).
Fechas y lugar de entrega de las valeras para el Bienestar
La entrega se lleva a cabo del 25 al 29 de agosto de 2025, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del CRIT La Paz, ubicado en avenida Golfo de California 1310 y calle Benito Juárez.
Requisitos para recibir las valeras
El apoyo corresponde únicamente a quienes hicieron su registro en enero de 2025.
Para recibir la valera, es necesario presentar:
-
Dos copias de identificación oficial vigente del auxiliar registrado.
Según la información oficial, personal del CRIT y de la Secretaría de Bienestar contactará directamente a las familias para coordinar la entrega.
