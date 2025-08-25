Ya inició la entrega de valeras de Bienestar en el CRIT La Paz

Las familias que registraron a sus hijas e hijos en el programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad de 0 a 17 años ya pueden acudir por su valera de apoyo en La Paz, Baja California Sur.

Este beneficio ayudará a cubrir parte del costo de terapias y servicios integrales que ofrece el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

Fechas y lugar de entrega de las valeras para el Bienestar

La entrega se lleva a cabo del 25 al 29 de agosto de 2025, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del CRIT La Paz, ubicado en avenida Golfo de California 1310 y calle Benito Juárez.

Requisitos para recibir las valeras

El apoyo corresponde únicamente a quienes hicieron su registro en enero de 2025.

Para recibir la valera, es necesario presentar:

Dos copias de identificación oficial vigente del auxiliar registrado.



Según la información oficial, personal del CRIT y de la Secretaría de Bienestar contactará directamente a las familias para coordinar la entrega.

