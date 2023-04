Valeria Payen descansará en Semana Santa previo a su próxima cirugía

La karateca sudcaliforniana Valeria Payen, aprovechará las vacaciones de Semana Santa para pasar el tiempo con su familia, ya que desde su llegada tras estar en un reality show nacional y el suceso con su operación, no ha podido compartir el tiempo con sus seres allegados, por ahora no tiene competencias programadas a corto plazo.

“Creo que desde que llegué la he estado disfrutando y más ahora que me pasó esto en la cirugía que tenía planeada de mi paro, me infarto este por el que estuve pues muerta dos minutos literalmente entonces, pues si algo me ha enseñado exatlón y ahora este suceso que pasó hace dos semanas, pues es a disfrutar la vida a disfrutar mi familia”.