Valeria de la Torre; perdió ambas piernas y ahora busca escalar una montaña

Valeria de la Torre, una joven de 29 años, vivió una experiencia que cambió su vida para siempre. El 8 de diciembre de 2024, fue víctima de un atropellamiento en La Paz que le costó la amputación de ambas piernas. La joven, originaria de Aguascalientes, quedó prensada entre dos vehículos.

A pesar de la adversidad, Valeria ha compartido en redes sociales su proceso de recuperación con una actitud positiva, destacando su determinación para superar este desafío. En una de sus publicaciones, expresó su deseo de volver a disfrutar de las actividades que realizaba antes del accidente y se visualizó en la cima de una montaña dentro de un año.

Para lograrlo, lanzó una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de adquirir prótesis especializadas, cuyo costo asciende a 7 millones 210 mil pesos. En la plataforma donde publicó su solicitud, detalló su situación:

La respuesta fue inmediata. En tan solo 26 horas, logró reunir la cantidad necesaria. A través de sus redes sociales, Valeria expresó su gratitud:

“Nunca me imaginé que estaríamos aquí, 26 horas después de que lancé mi campaña de recaudación, habiendo conseguido la meta. No me la creo. No saben cómo me están ayudando a abrir mi futuro de posibilidades y también de esperanza. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Venga, que vamos por esas prótesis!”.