Vales escolares 2025 en La Paz: lista completa de establecimientos para canjearlos
Si eres padre, madre o tutor, es momento de saber dónde canjear los vales escolares 2025 en La Paz, Baja California Sur. La entrega inicia el 1 de septiembre y el canje estará disponible hasta el 24 de octubre.
Los vales de útiles y uniformes escolares para el regreso a clases son personalizados, por lo que estudiantes que concluyeron el tercer grado de preescolar o el sexto de primaria deben solicitarlos directamente en la escuela donde cursaron su último grado.
¿Dónde canjear los vales escolares en La Paz?
La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur dio a conocer la lista de proveedores autorizados para el canje de vales de útiles y uniformes escolares en La Paz. A continuación, te dejamos el nombre de los establecimientos y las direcciones para que aproveches los vales en este regreso a clases 2025.
POLOS J&J ESCOLARES – Santa Isabel Manzana 86 No. 321, Misiones II – Uniformes
RENTA DE TRAJES SANTA FE – San Luciano No. 125, Santa Fe – Uniformes
ZAPATERÍA CONCHITA – Luis Donaldo Colosio No. 2025, Indeco – Uniformes
COLIBRÍ – Francisco I. Madero s/n, Centro – Uniformes y útiles
PAPELERÍA EL MUELLE – Jalisco No. 995, Pueblo Nuevo – Uniformes y útiles
EL UNIFORME ISABEL – Isabel la Católica No. 1522, Centro – Uniformes y útiles
ELLAS MODA JUVENIL – Revolución 1910, Centro – Uniformes y útiles
LA PERLA DE LA PAZ – Mutualismo No. 39, Centro – Uniformes y útiles
LEY – Av. 5 de Mayo No. 810, Centro – Uniformes y útiles
LEY – Blvd. Forjadores de Sudcalifornia No. 50, Primera Sección – Uniformes y útiles
LEY – Blvd. 5 de Febrero, La Rinconada – Uniformes y útiles
LEY – Blvd. Forjadores de Sudcalifornia No. 186, Fracc. El Dorado – Uniformes y útiles
LEY – Blvd. Pino Payas entre Prolongación Francisco J. Mújica, Fracc. Villas del Encanto – Uniformes y útiles
LEY – Blvd. Santa Rosa No. 242, Miramar – Uniformes y útiles
LEY – Calzada Camino Real No. 336, Fracc. El Camino Real – Uniformes y útiles
LEY – Jaime Bravo No. 1110, Francisco Villa – Uniformes y útiles
LEY – Tenochtitlán No. 595, Puesta del Sol – Uniformes y útiles
LIBRERÍA RAMÍREZ JUGUETILANDIA – Calle 5 de Mayo entre Revolución y Madero, Centro – Uniformes y útiles
MERCERÍA ARMENTA – Independencia No. 115, Centro – Uniformes y útiles
MERCERÍA LA SÚPER – Degollado No. 250, Centro – Uniformes y útiles
NOVEDADES KARINA – Degollado No. 300, Centro – Uniformes y útiles
NOVEDADES KARINA – Revolución de 1910 No. 1620, Centro – Uniformes y útiles
PAPELERÍA MENDÍA – Ignacio Allende esquina Margarita Maza de Juárez, Benito Juárez – Uniformes y útiles
PAPELERÍA ORT-GLEZ – Datil No. 177, entre Toronja y Mango, Indeco – Uniformes y útiles
PAPELERÍA STUDIOBON – Calle Tenochtitlán No. 4952 esq. Tlatelolco, Puesta del Sol – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – 16 de Septiembre entre Félix Ortega e Isabel la Católica, Centro – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Altamirano entre Antonio Navarro e Ignacio Ramírez, Centro – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Blvd. Luis Donaldo Colosio y México, Las Grullas – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Francisco J. Mújica esquina José Castañeda, Villas de San Lorenzo – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Isabel la Católica No. 1525 entre 16 de Septiembre y Reforma, Centro – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Legaspy entre Félix Ortega e Isabel la Católica, Centro – Uniformes y útiles
PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Reforma No. 1235 entre 16 de Septiembre e Isabel la Católica, Centro – Uniformes y útiles
UNIFORMES MARIELOS – Blvd. Padre Kino entre Legaspy y Márquez de León, Los Olivos – Uniformes y útiles
UNIFORMES Y BORDADOS LORYGIL – Blvd. Padre Kino No. 2360 esquina Márquez de León, Los Olivos – Uniformes y útiles
VALENTINA’S BOUTIQUE – 16 de Septiembre No. 408, Centro – Uniformes y útiles
ZAPATERÍA VISANDRO – Independencia No. 115, Centro – Uniformes y útiles
BAJA ESCOLAR – Reforma No. 588 esquina Manuel Altamirano, Centro – Útiles escolares
CALAFIA SPORT – 16 de Septiembre No. 165, Centro – Útiles escolares
PAPELERÍA Y NOVEDADES MARYCARMEN – Bahía Concepción No. 202 entre Magia Rupestre y Alga Marina, El Progreso – Útiles escolares
WALDO’S – Calzada El Camino Real s/n entre Gil B. Morales e Índigo, El Camino Real – Útiles escolares
WALDO’S – 5 de Febrero esquina Marcelo Rubio Ruiz, Centro – Útiles escolares
WALDO’S – Avenida Mariano Abasolo No. 3710, Pueblo Nuevo – Útiles escolares
WALDO’S – Avenida Transpeninsular y Calzada El Camino Real, El Camino Real – Útiles escolares
WALDO’S – Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés y Libramiento Daniel Roldán, San Antonio El Zacatal – Útiles escolares
WALDO’S – Blvd. 5 de Febrero No. 1110, Centro – Útiles escolares
WALDO’S – Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 2295, Ex Base Aérea – Útiles escolares
WALDO’S – Francisco I. Madero No. 60-16, Centro – Útiles escolares
WALDO’S – Degollado No. 308 entre Aquiles Serdán y Revolución, Centro – Útiles escolares
EL ARGEL PAPELERÍA – Carretera Transpeninsular km 110, Local 01, Los Barriles – Uniformes y útiles
UNIFORMES MAJAYA – Álvaro Obregón s/n, Centro, Todos Santos – Uniformes y útiles
¿Qué valor tienen los vales escolares 2025?
Para este regreso a clases 2025, los vales escolares tienen un valor de 200 pesos para útiles escolares en todos los niveles, 325 pesos para uniformes de primaria y 450 pesos para uniformes de secundaria. Estos recursos permitirán a las familias adquirir los productos necesarios en los establecimientos autorizados de La Paz, asegurando que los estudiantes estén listos para iniciar el ciclo escolar con todo lo indispensable.
