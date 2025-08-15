Vales escolares 2025 en La Paz: lista completa de establecimientos para canjearlos

Si eres padre, madre o tutor, es momento de saber dónde canjear los vales escolares 2025 en La Paz, Baja California Sur. La entrega inicia el 1 de septiembre y el canje estará disponible hasta el 24 de octubre.

Los vales de útiles y uniformes escolares para el regreso a clases son personalizados, por lo que estudiantes que concluyeron el tercer grado de preescolar o el sexto de primaria deben solicitarlos directamente en la escuela donde cursaron su último grado.

¿Dónde canjear los vales escolares en La Paz?

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur dio a conocer la lista de proveedores autorizados para el canje de vales de útiles y uniformes escolares en La Paz. A continuación, te dejamos el nombre de los establecimientos y las direcciones para que aproveches los vales en este regreso a clases 2025.

POLOS J&J ESCOLARES – Santa Isabel Manzana 86 No. 321, Misiones II – Uniformes

RENTA DE TRAJES SANTA FE – San Luciano No. 125, Santa Fe – Uniformes

ZAPATERÍA CONCHITA – Luis Donaldo Colosio No. 2025, Indeco – Uniformes

COLIBRÍ – Francisco I. Madero s/n, Centro – Uniformes y útiles

PAPELERÍA EL MUELLE – Jalisco No. 995, Pueblo Nuevo – Uniformes y útiles

EL UNIFORME ISABEL – Isabel la Católica No. 1522, Centro – Uniformes y útiles

ELLAS MODA JUVENIL – Revolución 1910, Centro – Uniformes y útiles

LA PERLA DE LA PAZ – Mutualismo No. 39, Centro – Uniformes y útiles LEER MÁS: ¡Prepárate! Esto cambiará en las preparatorias de BCS este regreso a clases 2025

LEY – Av. 5 de Mayo No. 810, Centro – Uniformes y útiles

LEY – Blvd. Forjadores de Sudcalifornia No. 50, Primera Sección – Uniformes y útiles

LEY – Blvd. 5 de Febrero, La Rinconada – Uniformes y útiles

LEY – Blvd. Forjadores de Sudcalifornia No. 186, Fracc. El Dorado – Uniformes y útiles

LEY – Blvd. Pino Payas entre Prolongación Francisco J. Mújica, Fracc. Villas del Encanto – Uniformes y útiles

LEY – Blvd. Santa Rosa No. 242, Miramar – Uniformes y útiles

LEY – Calzada Camino Real No. 336, Fracc. El Camino Real – Uniformes y útiles

LEY – Jaime Bravo No. 1110, Francisco Villa – Uniformes y útiles

LEY – Tenochtitlán No. 595, Puesta del Sol – Uniformes y útiles

LIBRERÍA RAMÍREZ JUGUETILANDIA – Calle 5 de Mayo entre Revolución y Madero, Centro – Uniformes y útiles

MERCERÍA ARMENTA – Independencia No. 115, Centro – Uniformes y útiles

MERCERÍA LA SÚPER – Degollado No. 250, Centro – Uniformes y útiles

NOVEDADES KARINA – Degollado No. 300, Centro – Uniformes y útiles

NOVEDADES KARINA – Revolución de 1910 No. 1620, Centro – Uniformes y útiles

PAPELERÍA MENDÍA – Ignacio Allende esquina Margarita Maza de Juárez, Benito Juárez – Uniformes y útiles

PAPELERÍA ORT-GLEZ – Datil No. 177, entre Toronja y Mango, Indeco – Uniformes y útiles

PAPELERÍA STUDIOBON – Calle Tenochtitlán No. 4952 esq. Tlatelolco, Puesta del Sol – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – 16 de Septiembre entre Félix Ortega e Isabel la Católica, Centro – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Altamirano entre Antonio Navarro e Ignacio Ramírez, Centro – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Blvd. Luis Donaldo Colosio y México, Las Grullas – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Francisco J. Mújica esquina José Castañeda, Villas de San Lorenzo – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Isabel la Católica No. 1525 entre 16 de Septiembre y Reforma, Centro – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Legaspy entre Félix Ortega e Isabel la Católica, Centro – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y COPIAS DE B.C.S. – Reforma No. 1235 entre 16 de Septiembre e Isabel la Católica, Centro – Uniformes y útiles

UNIFORMES MARIELOS – Blvd. Padre Kino entre Legaspy y Márquez de León, Los Olivos – Uniformes y útiles

UNIFORMES Y BORDADOS LORYGIL – Blvd. Padre Kino No. 2360 esquina Márquez de León, Los Olivos – Uniformes y útiles

VALENTINA’S BOUTIQUE – 16 de Septiembre No. 408, Centro – Uniformes y útiles

ZAPATERÍA VISANDRO – Independencia No. 115, Centro – Uniformes y útiles

BAJA ESCOLAR – Reforma No. 588 esquina Manuel Altamirano, Centro – Útiles escolares

CALAFIA SPORT – 16 de Septiembre No. 165, Centro – Útiles escolares

PAPELERÍA Y NOVEDADES MARYCARMEN – Bahía Concepción No. 202 entre Magia Rupestre y Alga Marina, El Progreso – Útiles escolares LEER MÁS: ¡Ya inició! Del 14 al 17 de agosto, aprovecha la Feria del Regreso a Clases en La Paz

WALDO’S – Calzada El Camino Real s/n entre Gil B. Morales e Índigo, El Camino Real – Útiles escolares

WALDO’S – 5 de Febrero esquina Marcelo Rubio Ruiz, Centro – Útiles escolares

WALDO’S – Avenida Mariano Abasolo No. 3710, Pueblo Nuevo – Útiles escolares

WALDO’S – Avenida Transpeninsular y Calzada El Camino Real, El Camino Real – Útiles escolares

WALDO’S – Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés y Libramiento Daniel Roldán, San Antonio El Zacatal – Útiles escolares

WALDO’S – Blvd. 5 de Febrero No. 1110, Centro – Útiles escolares

WALDO’S – Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 2295, Ex Base Aérea – Útiles escolares

WALDO’S – Francisco I. Madero No. 60-16, Centro – Útiles escolares

WALDO’S – Degollado No. 308 entre Aquiles Serdán y Revolución, Centro – Útiles escolares

EL ARGEL PAPELERÍA – Carretera Transpeninsular km 110, Local 01, Los Barriles – Uniformes y útiles

UNIFORMES MAJAYA – Álvaro Obregón s/n, Centro, Todos Santos – Uniformes y útiles

¿Qué valor tienen los vales escolares 2025?

Para este regreso a clases 2025, los vales escolares tienen un valor de 200 pesos para útiles escolares en todos los niveles, 325 pesos para uniformes de primaria y 450 pesos para uniformes de secundaria. Estos recursos permitirán a las familias adquirir los productos necesarios en los establecimientos autorizados de La Paz, asegurando que los estudiantes estén listos para iniciar el ciclo escolar con todo lo indispensable.