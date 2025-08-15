Vales escolares 2025 en Los Cabos: lista de establecimientos autorizados para canjearlos

Si eres padre, madre o tutor en Los Cabos, revisa la lista completa de establecimientos autorizados para canjear los vales escolares 2025. La entrega inicia el 1 de septiembre y el canje estará disponible hasta el 24 de octubre.

¿Dónde canjear los vales escolares en Los Cabos?

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur dio a conocer la lista de proveedores autorizados para el canje de vales de útiles y uniformes escolares en Los Cabos. A continuación, te dejamos el nombre de los establecimientos y las direcciones para que aproveches los vales en este regreso a clases 2025.

UNIFORMES Y BORDADOS BAJA – Niños Héroes esquina Mariano Abasolo, Centro, Cabo San Lucas – Uniformes

UNIFORMES Y BORDADOS OSITOS – Leona Vicario, Ejidal, Cabo San Lucas – Uniformes

EL ARCA DE LA MODA – Aguas de Paloma No. 156, Arcos del Sol, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

LEY – Av. Leona Vicario entre Isla Curazao, Mesa Colorada, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

LEY – Av. Leona Vicario entre Laguna Pajonal y Río Papaloapan, Lagunitas, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

LEY – Paseo Cabo San Lucas y Blvd. Todos Santos, Cangrejos, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

LEY – Rocas No. 2615 y Océano Atlántico, Acuario, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

MADU UNIFORMES – Tierra y Trueno Mz. 26 Lote 15, Lomas del Sol, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

PAPELERÍA PINCEL – Mz. 1 Lote 6, Altos de Miranda, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

PAPELERÍA Y UNIFORMES OSITOS – Palmas 3, Cerrada Infonavit Brisas, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

PAPELERÍA YAZMIN SOL – Mz. 86 Lote 15, Lomas del Sol III Etapa, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

ROPA Y NOVEDADES EL MARAVILLA – Morelos entre 20 de Noviembre y Revolución de 1910, Centro, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

ROPA Y NOVEDADES EL MARAVILLA – Morelos entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, Centro, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

ROPA Y NOVEDADES LA PATITA – Morelos No. 285 entre Carranza y Revolución, Benito Juárez, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

ROPA Y NOVEDADES MI SUEÑO – Leona Vicario esquina 16 de Septiembre, Centro, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

UNIFORMES ALFA – Calle 05 Mz. 15 Lote 10, Leonardo Rdz. Gastelum, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

UNIFORMES ARASSS – Av. Leona Vicario, Lomas del Sol, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

UNIFORMES EL ESTUDIANTE – Diagonal Morelos s/n Local 3, Ejidal, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

UNIFORMES Y BORDADOS LORYGIL – Félix Ortega No. 119 entre Morelos y Zaragoza, Mariano Matamoros, Cabo San Lucas – Uniformes y útiles

OFI-TEC – Otomies Mz. 1B Lote 8, Magisterial, Cabo San Lucas – Útiles escolares

PAPELERÍA ANITA – 5 de Febrero s/n esquina Mariano Matamoros, Colonia Ejidal, Cabo San Lucas – Útiles escolares

PAPELERÍA ANITA – Ave. Los Cabos Mza. 3 Lte. 9, Plaza Las Garzas Local 1, Cerro de los Venados, Cabo San Lucas – Útiles escolares

PAPELERÍA ANITA – Av. Vía Láctea entre Aerolito y Estrella, Lomas del Sol, Cabo San Lucas – Útiles escolares

PAPELERÍA Y FORMAS FISCALES – Morelos s/n, Centro, Cabo San Lucas – Útiles escolares

PUBLICACIONES GANDHI – Morelos s/n esquina Venustiano Carranza, La Cruz, Cabo San Lucas – Útiles escolares

PAPELERÍA, REGALOS Y NOVEDADES SANTI&RICHA – Altos de Miranda Mz. 01 Lote 01 Departamento 14, Mezquites, Cabo San Lucas – Útiles escolares

WALDO’S – Blvd. Miguel Hidalgo s/n entre San Antonio y Puerto Chileno, Arcos del Sol, Cabo San Lucas – Útiles escolares

WALDO’S – Paseo Pacífico s/n y Cabo Falso, Los Cangrejos, Cabo San Lucas – Útiles escolares

WALDO’S – Av. Leona Vicario Mz. 01, El Caribe, Cabo San Lucas – Útiles escolares

WALDO’S – José María Morelos y Pavón s/n, Centro, Cabo San Lucas – Útiles escolares

NOVEDADES VALERIE – Idelfonso Agúndez Mz. 30 Lote 5, La Ribera – Uniformes

NOVEDADES Y REGALOS CHELY’S – Sta. María La Ribera s/n entre Cabo del Este y Cabo Fierro, La Ribera – Uniformes y útiles

EXCLUSIVAS SONORA – Camino a Ranchos Las Tinas, El Zorrillo, Miraflores – Uniformes y útiles

IP UNIFORMES – Padre Guadalupe Diez No. 609, El Zacatal, San José del Cabo – Uniformes

UNIFORMES YELI – La Gavia Mz. 1H Lote 32, Monte Real, San José del Cabo – Uniformes

CREACIONES COLIN – Colina Valladolid Mz. 32 Lote 17, Colinas de San José, San José del Cabo – Uniformes y útiles

LEY – Av. Las Colinas y Cantabria, Fracc. Cantabria, San José del Cabo – Uniformes y útiles

LEY – Carretera San José del Cabo – La Paz, Ampliación El Zacatal, San José del Cabo – Uniformes y útiles

LEY – Ernesto Aramburo No. 2627 entre Calle C, Vista Hermosa, San José del Cabo – Uniformes y útiles

MI PEQUEÑO MUNDO UNIFORMES – Escolares Manuel Doblado No. 105, Centro, San José del Cabo – Uniformes y útiles

ROPA Y NOVEDADES EL MARAVILLA – Forjadores esquina Ernesto Aramburo Local 1, El Zacatal, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES ANDREA – Av. 5 de Mayo entre Alta Tensión y Forjadores, El Zacatal, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES ANDREA – Manuel Doblado No. 705, 5 de Febrero, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES ARANZA – Calle Alta Tensión, Zacatal, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES ARANZA – Calle Cabo El Rosarito, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES COLORIN – Johan Sebastian Local 9 Mz. 19 Lote 1, Lomas de Guaymitas, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES GARY – Blvd. El Sauz Mz. 81 Lote 1, Fracc. Monte Real, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES Y BORDADOS NANCY – Villa Alcalá Mz. 60 Lote 11, Villas de Cortés, San José del Cabo – Uniformes y útiles

UNIFORMES Y NOVEDADES DANY – Veracruz No. 6704 Lote 13, San José Viejo, San José del Cabo – Uniformes y útiles

ZAPATERÍA Y UNIFORMES JARJHOMEJS – Av. Acacia entre del Sauce y del Mango, Buenos Aires, San José del Cabo – Uniformes y útiles

NOVEDADES Y REGALOS ADE – Jaime Nuno Departamento 1 Lote 2, Mz. 10, Vista Hermosa, San José del Cabo – Útiles escolares

PAPELERÍA ROCAPA – Manuel Doblado e Idelfonso Green, Centro, San José del Cabo – Útiles escolares

WALDO’S – Blvd. Mauricio Castro No. 1738, Fonatur, San José del Cabo – Útiles escolares

WALDO’S – Juez Ernesto Aramburo esquina C8, Sar MTZ, Vista Hermosa, San José del Cabo – Útiles escolares

WALDO’S – Manuel Doblado s/n, Centro, San José del Cabo – Útiles escolares

WALDO’S – Carretera Transpeninsular s/n casi esquina Avenida La Paz, Santa Rosa, San José del Cabo – Útiles escolares

WALDO’S – Colina Santa Inés, Colinas San José, San José del Cabo – Útiles escolares

WALDO’S – Transpeninsular No. 9654, San José Viejo, San José del Cabo – Útiles escolares

¿Qué valor tienen los vales escolares 2025?

Para este regreso a clases 2025, los vales escolares tienen un valor de 200 pesos para útiles escolares en todos los niveles, 325 pesos para uniformes de primaria y 450 pesos para uniformes de secundaria. Estos recursos permitirán a las familias adquirir los productos necesarios en los establecimientos autorizados de Los Cabos, asegurando que los estudiantes estén listos para iniciar el ciclo escolar con todo lo indispensable.