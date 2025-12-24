Vallarta y Veracruz figuran entre las playas con mayor contaminación bacteriana

La calidad del agua en las playas mexicanas volvió a colocarse bajo escrutinio tras el más reciente monitoreo sanitario de invierno 2025, que confirmó la presencia de focos de contaminación bacteriana en seis zonas costeras del país, entre ellas destinos de alta afluencia turística como Puerto Vallarta y el puerto de Veracruz. El resultado rompe con la percepción generalizada de seguridad total en los litorales nacionales durante la temporada vacacional.

El análisis fue realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que evaluó más de dos mil muestras de agua de mar en 17 estados costeros. Aunque la mayoría de las playas cumplen con los parámetros de seguridad, el informe técnico reveló que seis zonas superaron el límite máximo permitido de contaminación bacteriana, establecido en 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, umbral definido por la Organización Mundial de la Salud.

El punto más delicado se localiza en la frontera norte, donde Playa Blanca, en Tijuana, registró los niveles más elevados de contaminación, convirtiéndose en el caso más crítico del país. A este sitio se suman Playa El Veneno y Playa San Francisco, ambas en Guaymas, Sonora, así como Playa Barra del Tordo Norte, en Aldama, Tamaulipas, confirmando que el problema no se limita a una sola región.

En el centro del debate nacional aparecen dos destinos emblemáticos: Playa José Martí, en Veracruz, y Playa Mismaloya, en Puerto Vallarta, Jalisco. Ambas superaron los límites bacteriológicos permitidos, un dato que adquiere mayor relevancia por tratarse de zonas turísticas consolidadas, con alta actividad recreativa y económica ligada al turismo nacional e internacional.

El monitoreo sanitario se centra en la detección de Enterococcus faecalis, una bacteria utilizada como indicador de contaminación fecal. Su presencia en el agua de mar sugiere descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado o filtraciones provenientes de drenajes urbanos, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los bañistas, especialmente infecciones gastrointestinales, dérmicas y respiratorias.

En contraste con estos resultados, el informe confirma que la gran mayoría de los destinos turísticos del país mantienen niveles de excelencia sanitaria. Playas como Delfines, en Cancún; Chileno, en Los Cabos; Zicatela, en Puerto Escondido; Tecolutla, en Veracruz; y Nuevo Nayarit, en Bahía de Banderas, registraron concentraciones mínimas de bacterias, con valores iguales o inferiores a 10 enterococos, considerados óptimos para uso recreativo.

Uno de los datos más relevantes del reporte es la recuperación sanitaria de Acapulco. Playas históricamente señaladas por contaminación, como Tlacopanocha, Hornos, Suave y Carabalí, aprobaron los análisis bacteriológicos con rangos de entre 11 y 19 enterococos, lo que las declara aptas para el turismo y refleja una mejora sostenida en la calidad del agua tras años de observaciones negativas.

Este resultado contrasta con lo ocurrido en el verano pasado, cuando pese a advertencias oficiales sobre playas no aptas, miles de turistas acudieron masivamente a zonas señaladas por contaminación. El nuevo monitoreo evidencia que la presión turística no siempre se traduce en mejoras inmediatas y subraya la necesidad de reforzar el saneamiento costero y la vigilancia sanitaria de forma permanente.

