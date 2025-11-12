Valve presenta la nueva Steam Machine; tendría la potencia de seis Steam Deck

Valve, dueña de la plataforma Steam ha respondido a las expectativas de los jugadores anunciando una nueva línea de hardware oficial para juegos en PC. Esta ambiciosa apuesta incluye la esperada Steam Machine, un dispositivo que busca competir seriamente en el competitivo mercado de las consolas.

El corazón de este anuncio es la Steam Machine, descrita formalmente como una “PC consolizada” diseñada para un rendimiento sin precedentes. Valve compartió que esta nueva unidad entrega una potencia equivalente a la suma de hasta seis Steam Deck.

Esta capacidad masiva promete ofrecer una experiencia fluida con resolución 4K a 60 cuadros por segundo. Además de su impresionante hardware, el dispositivo destaca por ser un cubo compacto de unos 16 cm y por operar de manera silenciosa. El lanzamiento está confirmado para la primavera de 2026, y el equipo correrá de fábrica con el sistema operativo SteamOS.

¿Qué nos ofrecerá la Steam Machine?

La Steam Machine se venderá inicialmente con dos capacidades de almacenamiento: 512 GB o 2 TB. Adicionalmente, el equipo incluye entradas específicas para tarjetas SD que facilitan la ampliación del espacio sin problemas.

El diseño incorpora elementos como una cinta LED, una fuente de alimentación integrada y diversos puertos. Entre la conectividad se encuentran entradas Ethernet, DisplayPort, HDMI 2.0, un puerto USB-C y cuatro puertos USB-A.

Debido a que sigue siendo una PC, se garantiza a los usuarios una total libertad de personalización. Esto implica que será posible descargar otras aplicaciones o instalar un sistema operativo distinto, según el gusto del consumidor.

Nuevos accesorios que acompañarán a la Steam Machine

Valve también reveló nuevos accesorios para mejorar la experiencia de juego, destacando el renovado Steam Controller. Este mando incorpora sticks magnéticos para una mayor longevidad, sumado a tecnologías como trackpad, giroscopio y botones traseros.

Su batería promete hasta 35 horas de juego ininterrumpido y cuenta con un sistema de vibración de alta definición. El control se vende junto al Puck, un accesorio que funciona como transmisor inalámbrico y estación de carga, aunque también admite Bluetooth y USB.

El otro hardware complementario es la Steam Frame, unos lentes de realidad virtual que prometen inmersión y juego nativo. Sorprendentemente, el Steam Frame actúa como una PC independiente, impulsado por un procesador Snapdragon 8 Series.

La Steam Machine actúa como un puente, cerrando la brecha entre la comodidad de una consola doméstica y la inmensa versatilidad y potencia de una PC de escritorio. Este lanzamiento es comparable a obtener la potencia de una torre de gaming de alta gama, pero compactada en una caja pequeña, silenciosa y lista para jugar en la sala.