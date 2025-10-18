¿Quién es Vanessa Gurrola?, también conocida como la doble de Emma Coronel

La modelo y ex reina de belleza Vanessa Gurrola se encuentra en el centro de la polémica tras ser detenida en San Diego, California, por su presunta implicación en el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, supuesto operador del Cártel de los Arellano Félix.

La noticia, difundida el 16 de octubre de 2025, despertó gran atención pública al tratarse de una figura conocida en el mundo del modelaje y las redes sociales. Vanessa Gurrola, quien también era reconocida como influencer, enfrentaba cargos de homicidio en primer grado, según autoridades estadounidenses.

Su captura generó debate en plataformas digitales, ya que durante años había sido apodada como “la doble de Emma Coronel” por su notable parecido con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ese vínculo visual contribuyó a su fama y a una imagen mediática que combinaba glamour y controversia.

Antes de ser vinculada con hechos delictivos, Vanessa Gurrola había destacado en certámenes de belleza en Sinaloa. Fue coronada en 2011 como reina de belleza del Festival de los Juegos Florales de Mazatlán y, en 2013, figuró entre las diez mujeres más bellas del Carnaval de la misma ciudad.

Nacida el 13 de mayo de 1993 en Mazatlán, estudió en el Instituto Cervantes del Pacífico y más tarde se dedicó al modelaje profesional. También incursionó en los negocios, al lanzar una línea de productos para adelgazar que la posicionó como influencer en redes sociales.

Su popularidad aumentó en 2018, cuando fotografías suyas comenzaron a circular en internet y muchos la confundieron con Emma Coronel. La coincidencia en rasgos físicos la llevó a ser objeto de atención mediática, lo que amplió su número de seguidores y consolidó su imagen de celebridad digital.

En 2025, su cuenta de Instagram sumaba 1.4 millones de seguidores y mostraba su estilo de vida de lujo: viajes a París, Disneyland, Bali, Los Cabos y recientemente a Indonesia, donde compartía mensajes de introspección y bienestar espiritual.

Sin embargo, en 2024 su nombre apareció en narcovolantes difundidos en Sinaloa, donde se le señalaba como presunta operadora de “Los Chapitos”. Dichos documentos la relacionaban con actividades inmobiliarias y supuestos vínculos con el lavado de dinero.

La investigación sobre el asesinato de El Chato reveló que Vanessa Gurrola mantenía una relación sentimental con él desde 2017. Las autoridades consideraron este vínculo como un posible móvil del crimen ocurrido en febrero de 2024, cuando el presunto operador fue abatido en University City, California.