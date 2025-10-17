Vanessa Gurrola, modelo mexicana acusada de matar a capo de los Arellano Félix
La influencer y modelo mexicana, Vanessa Gurrola, fue arrestada en California acusada por homicidio en primer grado de Christian Espinoza Silver, alias “El Chato”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix con quien mantenía una relación sentimental de años.
El crimen ocurrido el 17 de febrero de 2024 en University City, California, en un ataque armado dejó al menos dos víctimas mortales. La influencer con 1.4 millones de seguidores en Instagram y coronadareina en los Juegos Flores del Carnaval de Mazatlán en 2011, mantenía una relación sentimental desde el 2017 con “El Chato”, lo que ha sido considerado por las autoridades como un nexo relevante para su implicación en el homicidio.
Vanessa Gurrola fue señalada entre las personas relacionadas con Los Chapitos y se le imputaban delitos que iban desde narcomenudeo hasta lavado de dinero. Hasta ahora no ha sido demostrado públicamente que el homicidio de “El Chato” esté directamente vinculado con las disputas entre Los Chapitos y remanentes de los Arellano Félix, aunque esa posibilidad no está descartada por las autoridades
En su audiencia del 20 de octubre en la Corte Superior de San Diego se determinará si Vanessa Gurrola continúa en prisión, bajo fianza o si su caso pasará a instancias federales, con cargos adicionales vinculados a crimen organizado y rivalidades narco.
