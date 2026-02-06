Detectan caso de varicela en escuela de Sinaloa ¿Es más o menos contagioso que el sarampión?

Las alarmas sanitarias se han encendido en Sinaloa ante el brote de sarampión que vive el país. No obstante, las autoridades sanitarias y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) han descartado que un caso que tenían como sospechoso pertenezca a esta enfermedad viral, no obstante revelaron que se trata de varicela, pero ¿cuál enfermedad es más o menos contagiosa?

El caso de varicela fue detectado en un estudiante del Colegio Heroico Militar, de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, quien se encuentra bajo vigilancia médica y en aislamiento preventivo para también evitar la propagación de este virus.

Ante la duda de la comunidad educativa sobre si la varicela es menos o más contagiosa que el sarampión, expertos del Hospital Pediátrico aclararon que, aunque ambas son enfermedades virales altamente transmisibles por vía respiratoria y contacto directo, el sarampión posee un índice de contagiosidad superior y un riesgo de complicaciones graves más elevado en poblaciones no vacunadas.

La varicela suele presentarse con fiebre y ampollas que causan picazón, mientras que el sarampión se distingue por manchas rojas pequeñas y síntomas respiratorios más agudos.

Diferencias entre la varicela y el sarampión, según la OMS

La varicela y el sarampión son enfermedades virales contagiosas que causan erupciones cutáneas, pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS), difieren en causas, síntomas, evolución y gravedad. A continuación, te presentamos una tabla con las principales diferencias entre la varicela y el sarampión: Característica Varicela Sarampión Virus causante Virus varicela-zóster (herpesvirus). Virus del sarampión. Transmisión Por aire (gotículas de tos/estornudos) y contacto directo con líquido de vesículas. Por aire (secreciones nasales/faríngeas), permanece activo hasta 2 horas en aire o superficies; una persona infectada puede causar hasta 18 infecciones secundarias. Período de incubación 10-21 días (usual 14-16 días) 10-14 días Síntomas iniciales Fiebre, malestar general, pérdida de apetito Rinorrea, tos, ojos llorosos/enrojecidos, pequeñas manchas blancas en las mejillas (duración 4-7 días) Erupción (exantema) Pruriginosa (mucho picor); evoluciona de máculas a pápulas, vesículas llenas de líquido y costras; ~300 lesiones en no vacunados. Mancha roja maculopapular; aparece 7-18 días post-exposición; no se menciona picor Inicio y distribución Comienza en cuero cabelludo, rostro, se extiende a tronco y extremidades. Comienza en rostro y cuello superior, se extiende a manos y pies en ~3 días. Duración de la erupción 1-2 semanas (total enfermedad 2-4 semanas). 5-6 días (total síntomas iniciales + erupción: ~7-13 días). Complicaciones Generalmente leve en niños, más grave en adultos; infecciones secundarias posibles. Ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones respiratorias (como neumonía), otitis; más en <5 años, >30 años, malnutridos o inmunodeprimidos; puede causar muerte. Gravedad general Sumamente contagiosa pero suele ser leve en niños sanos. Altamente grave y contagiosa; causó 95,000 muertes en 2024, principalmente en niños no vacunados. Vacunación Vacuna disponible, previene la enfermedad o causa forma leve. Dos dosis recomendadas (combinable con rubéola, paperas, varicela); evitó 59 millones de muertes entre 2000-2024.

Finalmente, especialistas en la salud insisten en que la higiene de manos y el uso de cubrebocas en personas con síntomas respiratorios son barreras efectivas para evitar el contagio, tanto de la varicela como del sarampión. Aunque la varicela es una enfermedad habitual en el ciclo escolar, no debe subestimarse, especialmente en menores con sistemas inmunológicos comprometidos o adultos que nunca han padecido la enfermedad.

