Crece la alarma en Morelos por doble ataque a la casa del hermano del alcalde de Cuautla esta semana

La residencia de Marco “N”, hermano del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue blanco de al menos tres ataques con arma de fuego en apenas dos días, confirmó la Secretaría de Seguridad de Morelos, lo que ha desatado un clima de alarma política y social en ese municipio.

Autoridades estatales reportaron que la vivienda de Marco “N.” ha sufrido dos agresiones armadas registradas por ciudadanos que alertaron al número de emergencias 911.

En ambos episodios se escucharon detonaciones en la fachada de la casa, aunque por el momento no se han registrado heridos ni se ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía del estado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, indicó que las agresiones, hasta ahora, solo han sido documentadas por reportes ciudadanos, y enfatizó que no hay denuncia formal ante la Fiscalía local.

El doble ataque contra la casa del hermano del presidente de Cuautla se produce en un contexto político delicado: su hermano, el alcalde Jesús Corona Damián, es una figura pública con presencia relevante en Morelos, lo que ha hecho que algunos analistas planteen que podría tratarse de un mensaje de intimidación.

En respuesta, las autoridades locales han reforzado el patrullaje en la zona, aunque no han ofrecido detalles sobre los posibles responsables ni sobre avances en una investigación formal.

Hasta ahora, las fiscalías estatal y municipal se mantienen al margen, a la espera de que se presente una denuncia o se aporten pruebas.