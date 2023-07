Vecino fue confundido con ladrón: ¡No me lleven! Gritaba al ser arrestado en La Paz

¡No me lleven! Gritaba un vecino de la colonia Civilizadores II en el municipio de La Paz, y que fue arrestado por error durante la madrugada de este sábado, cuando policías municipales atendían el supuesto reporte por persona introduciéndose en domicilios de los vecinos.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:50 de la madrugada de este sábado 22 de julio, cuando familias de las calles Mangle y Duna fueron despertados por los gritos de un hombre que pedía ayuda a sus vecinos al ser detenido por agentes de seguridad.

En la grabación se escucha al hombre pedir a gritos ayuda: “¡No me lleven, por favor! Si no he hecho nada”. Fueron necesarios por lo menos 5 elementos de seguridad y dos patrullas de la Policía Municipal.

Todo parece indicar que fue un malentendido, y es que de acuerdo a declaraciones del vecino Cipriano “P”, el detenido estaba en su casa y fue a hacer un mandado con un vecino de la zona.

Cuando escuchó los gritos de auxilio, corrió hacia la esquina de las calles Mangle y Duna, para aclarar que su vecino sólo caminaba a la casa de otro conocido. Ya no alcanzó a las unidades de policía, procediendo a llamar al 911 para hacer la aclaración de los hechos, donde le dijeron que no había ningún reporte de la zona y debía acudir a Tránsito Municipal para aclarar la situación.