“Es una porquería de colonia”: vecino enfrenta al alcalde de Los Cabos por abandono en Santa Rosa

Durante una reunión vecinal en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, fue sorprendido por el reclamo directo de un vecino que le exigió atender los problemas más básicos de la zona, antes de destinar recursos a la construcción de parques.

El ciudadano, identificado como Germán Casariello, tomó la palabra para denunciar el deterioro en los servicios públicos, afirmando que el lugar vive entre basura, fugas de agua y alumbrado deficiente.

“Tenemos meses que tenemos problemas con la basura, fugas de agua y falta de recolectores de ramas... no nos arreglan los alumbrados porque dicen que no hay foquitos”, expresó el vecino, visiblemente molesto.

Durante su intervención, Casariello reclamó que las autoridades municipales no priorizan las necesidades reales de los habitantes:

“Si vienes a darte una vuelta a la ampliación Santa Rosa, ahorita es una porquería de colonia, llena de basura, de perros, de mugreros. Entonces creo que hay gastos, hay prioridades”, señaló.

El reclamo, hecho frente al propio alcalde, refleja la inconformidad de los vecinos de Santa Rosa ante el abandono de servicios esenciales como la recolección de basura, el suministro de agua y el mantenimiento del alumbrado público.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Los Cabos no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias presentadas por los colonos.

