Vecinos alertan sobre nuevos riesgos tras deslave en Quintas California

El temor se apoderó de vecinos del fraccionamiento Quintas California, en la colonia 4 de Marzo de Cabo San Lucas, cuando un cerro se desgajó y sepultó tres viviendas tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Lorena. Las familias afectadas fueron rescatadas por elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas. Sin embargo, los habitantes denunciaron que el riesgo fue provocado por cambios en el terreno y obras recientes que alteraron la protección original del área.

⚠️ Vecinos denuncian eliminación de muro de contención

De acuerdo con testimonios, el deslave pudo haberse evitado si se hubiera mantenido un muro de contención previamente construido por los desarrolladores originales. Los vecinos señalan que dicho muro fue retirado por nuevos constructores que comenzaron a verter escombros, creando un dique que impide el flujo natural del agua.

Violeta Melo – Vecina afectada

“Cuando compramos, los ingenieros habían dejado un muro de contención que canalizaba bien el agua. Pero al tirar escombro, se formó un dique. Cada vez que llueve, la protección ya no sirve, solo queda basura y cascajo de las nuevas construcciones.”

🌧️ Otro deslave en Lienzo Charro no generó afectaciones

En la colonia Lienzo Charro, a pocos metros de Quintas California, se reportó otro deslave de cerro, aunque este no representó un riesgo significativo para los vecinos, según autoridades locales.

🏗️ Llaman a supervisar desarrollos habitacionales

Los residentes de Quintas California hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que supervisen los nuevos desarrollos urbanos, particularmente aquellos que modifican cerros o cauces naturales de agua. Señalan que estas alteraciones, combinadas con las lluvias, representan un riesgo creciente para la seguridad de las familias durante la temporada de huracanes.

