Sábado 25 de Octubre, 2025
La Paz

Vecinos de la Ampliación Navarro Rubio denuncian tiradero de drenaje sin atender desde hace más de dos meses

Habitantes del callejón Arroyo aseguran vivir entre malos olores y aguas negras que se han extendido con las lluvias recientes;
Joaquín Sánchez Castro
25 octubre, 2025
Foto: Cortesía

Vecinos de la colonia Ampliación Navarro Rubio, en La Paz, denunciaron un grave problema de tiradero de drenaje que, aseguran, lleva más de dos meses sin ser atendido por las autoridades municipales.

De acuerdo con los testimonios ciudadanos, los escurrimientos de aguas negras se concentran en el callejón Arroyo, donde además convergen otros desechos provenientes de calles más altas, lo que ha generado malos olores, contaminación y riesgo sanitario.

“Ya se ha reportado un tiradero de drenaje acá en Ampliación Navarro Rubio en callejón Arroyo y nada han venido, ya son más de dos meses con este tiradero y se juntan otros que vienen de más arriba de las calles”, relató una vecina afectada.

El problema se agravó con las lluvias recientes, que abrieron una zanja en el arroyo, complicando el acceso a los camiones recolectores de basura. Los vecinos aseguran que deben cargar sus desechos hasta la entrada del callejón porque los vehículos de limpia se niegan a entrar.

“Hace tres días vino un dompe disque a echar una cargada de tierra, pero era más cochinero; junto con una máquina según emparejaron y quedó peor”, señaló la denunciante.

La comunidad solicita la intervención urgente del Ayuntamiento de La Paz y de las áreas de Servicios Públicos y OOMSAPAS, pues temen que el problema empeore con las próximas lluvias y derive en un foco de infección que afecte a niños y adultos mayores.

