Vecinos de Casa Blanca denuncian intento de despojo de terreno destinado a parque

Vecinos del Fraccionamiento Casa Blanca en Cabo San Lucas se comunicaron con la redacción de CPS Noticias para denunciar un supuesto despojo de un área de donación, destinada por el desarrollador inmobiliario para la construcción de un parque.

Según los testimonios de los vecinos afectados, hace unos días, el supuesto propietario del lote ubicado dentro del área de donación reclamó alrededor de 313 metros cuadrados. Ante esto, los residentes del fraccionamiento expresaron su malestar, señalando que el terreno fue donado para la construcción de un espacio destinado a beneficiar a la comunidad. Así lo manifestó el señor Manuel Real Pimienta, habitante del Fraccionamiento Casa Blanca.

“Lo que estamos viviendo nosotros en este momento no es único, ni exclusivo, lamentablemente esto se ha hecho muchas veces ya aquí en el municipio. Afortunadamente nosotros nos dimos cuenta de que estaban tratando de apoderarse de una parte del parque, de una forma injustificada y hasta ilegal. Esta área es una donación legal que se hace al fraccionamiento, teniendo como destino utilizarse para el beneficio social; esto es una escuela, un mercado, cualquier cosa. Pero no es para que se venda como objeto de comercio para hacer lotes como si fueran agentes de bienes raíces”.

Luis Bustos, también vecino del fraccionamiento, señaló que cuentan con los documentos necesarios que avalan que el predio en cuestión es un área de donación. Según el relato de los habitantes de la zona, durante catorce años han utilizado sus propios recursos para mantener este espacio. Además, desde 2022 han gestionado recursos para la construcción del parque, pero estos aún no han sido aplicados.

“Creo yo, apoyando a todos mis compañeros colonos que no se vale, no se vale lo que nos están haciendo. Se está beneficiando a alguien, pero no tiene derecho hacerlo. Yo en lo personal hace 14 años donde una bomba para tener agua; todos o alguna manera hemos contribuido a que esto se mantenga. Yo ya soy una persona mayor, no tengo niños ni nada. Pero muchas familias que tienen niños, no se vale que nos arrebaten lo que pagamos como patrimonio personal”.