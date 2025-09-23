Vecinos de Esterito y Colinas del Sol denuncian dos semanas sin agua; acusan falta de apoyo de diputada

Dos semanas sin agua en los hogares

Los vecinos relataron que desde el pasado 15 de septiembre no reciben suministro debido a la ruptura de un tubo en la zona. Desde entonces, afirmaron, los tinacos y tambos permanecen vacíos.

La escasez de agua ha complicado las actividades básicas: bañarse, lavar ropa, mantener limpios los hogares y garantizar la higiene en las escuelas. “Ya basta, tenemos necesidad todos. Nuestros hijos necesitan aseo y no es justo que sólo corran aguas negras”, expresó uno de los habitantes.

Agua privada y pipas con altos costos

Durante una transmisión en vivo señalaron que una pipa privada intentó venderles 700 litros de agua en 700 pesos, un precio imposible para muchas familias. Algunos vecinos intentaron cooperar para compartir el líquido, pero el recurso fue comprado en su totalidad por otra persona que sí tenía la posibilidad de pagarlo.

“Necesitamos que el gobierno envíe pipas de agua para todas las familias, no sólo para unos cuantos”, señalaron.

Reclamo hacia la diputada Dalia Collins

Muchas personas residentes de las colonias se juntaron frente a la casa de gestión de la diputada Dalia Collins, donde los habitantes buscaban apoyo para gestionar pipas. Sin embargo, denunciaron que la legisladora no ha respondido a las llamadas ni acudido a la colonia, a pesar de que ella misma vive en la zona.

Incluso cuestionaron que en su domicilio sí se observa disponibilidad de agua, mientras que decenas de familias permanecen sin el servicio. “Ella tiene cómo pagar pipas, pero nosotros no. Queremos que gestione agua para los vecinos, es lo mínimo que pedimos”, reprocharon.

Además de los problemas de higiene, algunos menores han dejado de asistir a la escuela por no contar con ropa limpia o condiciones básicas. Los vecinos advirtieron que la falta de agua no solo representa un problema de salud pública, sino también de derecho a la educación y calidad de vida.