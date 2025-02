Vecinos de Colina del Sol y Esterito denuncian desplazamiento y gentrificación

Habitantes de Colina del Sol y Esterito denunciaron que los desarrollos inmobiliarios en los cerros cercanos los están desplazando, ya que buscan construir condominios de hasta ocho pisos para venderlos a extranjeros. Los vecinos explicaron que la construcción de estos desarrollos ha generado un proceso de gentrificación que poco a poco les impide permanecer en sus hogares.

De acuerdo con los colonos, el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en los cerros de la Colina del Sol y Palmira altera las descargas residuales, lo que además ha provocado sobrecarga en el cárcamo de bombeo de El Esterito. Esto ha resultado en constantes derrames de aguas negras que escurren por calles y banquetas, generando malos olores y riesgos sanitarios para los vecinos.

Además, acusaron que la posible privatización de la calle Norte forma parte de este proceso, ya que restringir el acceso beneficiaría exclusivamente a los nuevos desarrollos. Los habitantes indicaron que la restricción de acceso limitaría el paso de peatones y automovilistas que utilizan esta vía diariamente.

Explicaron que la calle conecta desde la calle Ignacio Altamirano hasta llegar al Molinito en el malecón de La Paz y su cierre beneficiaría a los nuevos desarrollos habitacionales, dejando a los colonos sin una ruta de emergencia en caso de huracanes.

Ante esto, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y la Brigada Ricardo Flores Magón se sumaron a la protesta del Comité de Defensa Popular (CDP) y exigieron a las autoridades intervenir.

Anahí Trasviña Mar, consejera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, explicó que la problemática no solo afecta a los residentes, sino que evidencia fallas en la gestión pública y en el cumplimiento de derechos ciudadanos.

Por su parte, Juan Ángel Trasviña Aguilar, también consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, criticó la falta de atención de las autoridades y atribuyó la situación a prácticas de corrupción. Comentó que desde el 2019 dieron una propuesta de solución para el cárcamo, sin embargo, indicó que a las autoridades no les interesó

“Creemos que no les interesó porque con nosotros no hay mochada. Nosotros no le entramos a la corrupción. Nosotros cuando damos un presupuesto es tanto y de aquí no hay nada para ustedes. Si les interesa y si no, obviamente no les interesó. Y definitivamente todo esto que se está comentando es corrupción. Desgraciadamente, la gente de Morena resultó igual o peor que los de los anteriores partidos. Bueno, hay que considerar que muchos de los anteriores partidos están en Morena”, declaró Trasviña Aguilar.