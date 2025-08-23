Vecinos del Esterito denuncian intento de censura en protesta contra Distrito Malecón

Integrantes del Comité de Defensa Popular – Colina del Sol expresaron su inconformidad luego de que autoridades o particulares mandaran borrar los mensajes pintados en bardas del Barrio El Esterito, donde se manifiestan contra el proyecto denominado Distrito Malecón.

La pintura con slogans de rechazo al proyecto fue eliminada en menos de cuatro días desde su colocación. La rápida remoción fue señalada por los vecinos como una evidente maniobra para atenuar su voz colectiva.

En una publicación difundida en redes sociales, el Comité aseguró que “si creen que con mandar quitar las pintas podrán asustar a los vecinos del Barrio Esterito, solo quiero que sepan que es un barrio de luchadores que su voz cada día es más fuerte”.

Los colonos señalaron que su movimiento es autónomo y responde a la exigencia de una vida digna y de calidad para los habitantes de la zona. Asimismo, destacaron que cada vez más ciudadanos paceños se suman a la causa y muestran respaldo frente al proyecto inmobiliario y turístico que, aseguran, amenaza la identidad y tranquilidad del barrio.

“¡No al Distrito Malecón!”, concluye el mensaje, en el que los vecinos reiteran que continuarán organizados y en pie de lucha para defender su comunidad.

