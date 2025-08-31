Calles llenas de basura y moscas: vecinos de Arcos del Sol exigen intervención de autoridades

Residentes de la colonia Arcos del Sol, en la delegación de Cabo San Lucas, reportan que el servicio de recolección de basura lleva más de 10 días sin pasar, situación que ha provocado la acumulación de desechos en las calles, proliferación de moscas y riesgos sanitarios, especialmente para los niños de la zona.

Meli Virgen, vecina afectada, explicó la preocupación de los residentes:

“Ve todo el cochinero, y eso que hay perros que no están abriendo las bolsas. Pero en otras calles el problema está peor. Esto es negativo para la salud de los niños, las moscas sobre todo. ; por eso hay tantas enfermedades”.

Gilberto López, otro residente, señaló que la falta de recolección ha sido constante y que hasta el momento el Ayuntamiento de Los Cabos no ha informado sobre los retrasos en el servicio:

“Ya tenemos más de dos semanas que no pasa la basura, el último día que pasó fue un miércoles y ya ves que es un cochinero. Toda la basura regada, un apeste por las calles. Está mal esto, no sé qué está pasando con este gobierno”.

Andrés Morales denunció que la situación representa un riesgo sanitario para los vecinos:

“Tenemos alrededor de 10 días que no pasa la basura, este es un problema realmente muy serio porque la contaminación que produce nos afecta mucho. Ahorita hay mucha mosca, hace tiempo que no se veía esto. Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente a Servicios Públicos, para que solucionen este problema”.

Los vecinos de la colonia Arcos del Sol hacen un llamado urgente a las autoridades municipales de Cabo San Lucas para restablecer el servicio de recolección de basura, evitar la propagación de enfermedades y mejorar la calidad de vida en la comunidad.

