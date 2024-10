Vecinos inconformes por retiro de contenedores de basura en La Paz

La reciente decisión de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales de La Paz de retirar los siete contenedores de basura en la colonia Solidaridad ha generado un fuerte descontento entre los vecinos, quienes han utilizado estos depósitos durante más de tres décadas.

De acuerdo con las autoridades, los depósitos de lámina, que tenían capacidad para almacenar grandes cantidades de basura, representaban un obstáculo para la recolección y un foco de infección. Por ello, se decidió implementar la dinámica habitual de recolección que se utiliza en otras colonias de la ciudad. Esto implica establecer dos días de recolección a la semana y pedir a la ciudadanía que saque la basura a la calle únicamente en el día asignado.

Sin embargo, la alternativa fue recibida con críticas y preocupación por la comunidad. A una semana de las labores de retiro, decenas de moscas abundan entre montones de bolsas de plástico, cartón y otros desperdicios que son dejados en el área de estacionamiento de los edificios debido a la falta de espacios donde resguardar la basura.

Una de las vecinas afectadas declaró que los contenedores eran una solución accesible y necesaria para el manejo de desechos. Aseguró que las autoridades municipales les explicaron que el retiro de los contenedores también buscaba evitar que empresas comerciales cercanas utilizaran estos depósitos para deshacerse de la basura generada en sus comercios.

“El problema fue que los quitaron porque mucha gente viene de fuera a tirar su basura aquí, de tiendas grandes, y por eso los quitaron, para que ya no vengan y tiren basura en los contenedores. Ese fue el único problema, hasta donde sé. Y la verdad es que se hace un cochinero, pero tenemos que acoplarnos a tirar la basura, a agarrar bien los días que la basura viene para tirarla.”

Otra habitante de Solidaridad coincidió en que, tras la remoción de los contenedores, temen que la falta de alternativas inmediatas conduzca a un aumento de la basura fuera de los domicilios, creando un foco de contaminación e infección para las familias que viven ahí.

“La verdad es que estamos inconformes porque es un cochinero el que se hace aquí. Decirles a las autoridades que se pongan las pilas, que empezamos mal; en lugar de estar bien, estamos peor ahora. ¿Dónde están sus promesas que nos hicieron?”

Una jefa de familia que lleva más de 25 años viviendo en Solidaridad aseguró que el retiro de los contenedores los deja sin un lugar adecuado para desechar los residuos de sus viviendas. Además, mencionó que no tienen claro cómo se implementará el nuevo sistema de recolección a cargo de Servicios Públicos de La Paz.

“Los contenedores eran de la colonia, cuando nos dieron la colonia los contenedores eran de aquí. No sé por qué se los llevaron. Además, es un basurero. ¿Cómo vamos a tener la basura ahí en las casas? Tengo dos niños y es un mosquero todos los días, no puedo tener la puerta abierta porque hay un mosquero, y además no tengo espacio en mi departamento para guardar la basura.”

De acuerdo con los vecinos, la acción de retirar los contenedores como método de prevención ha generado dudas sobre la logística del servicio de recolección y la disponibilidad de alternativas para ellos. La falta de comunicación clara y la ausencia de un plan de transición han alimentado la preocupación y el enojo de los habitantes de la colonia Solidaridad, quienes ahora conviven con grandes concentraciones de basura en plena vía pública.

