Vecinos de Puesta del Sol viven entre basura, ratones, sin luz, y sin pavimento

Los vecinos de la colonia Puesta del Sol, por las calles Sur y Aquiles Serdán, ya no resisten vivir entre basura, ramas secas, ratones y moscas; sin pavimentación, alumbrado público ni banquetas, y con montones de tierra entre la calle.

El mal estado de la calle lleva más de un mes, y los colonos narraron que en ocasiones los montones de tierra y basura obstruyen el paso, aunado a los pedazos de carro que generan caos vial y riesgos de atropellamiento. Además, el no contar con banqueta agrava todavía más la situación:

“Entonces yo sí he visto, que está la calle nada derecha, pasan los carros hechos las rayas así como que lleva mucha prisa y pues todo el mundo se queja de algo. Y la calle, como verás, no está nada parejita, de aquí hasta allá sí está mal; muy mal… No hay banquetas, sobre todo no hay banqueta”, recalcó una colona

Otra vecina narró que el hecho de no contar con una calle iluminada, sin banqueta y con excesiva basura y ramas secas, ha sido peligroso por varios sentidos. Primero, por miedo a algún asalto o robo, pues ello ya ha ocurrido y teme que suceda de nuevo. Segundo, por temor a que algún automovilista no la vea y la atropelle; y tercero, por el simple hecho de andar entre basura con el riesgo de encontrar un animal muerto y contraer alguna infección, detalló:

“A la vuelta, hay hasta un colchón, hay muchas ramas y no puedes (…) Pero cuando voy por las tortillas, o que el agua, o que el refresco, tengo que bajarme porque no puedes pasar por las ramas, luego esas ramitas tienen muchas espinitas (…) Entonces yo no sé con quién acudir para que vengan a limpiar ahí, porque es la vía pública, lamentablemente mucha gente no entiende que no es basurero, (…) Ha habido gatitos, perritos muertos”, expresó.