Vecinos rechazan privatización de la calle Norte en La Paz

En los últimos meses, vecinos de la calle Norte han manifestado su preocupación por una posible privatización de esta vía, que consideran vital para la seguridad y la comunicación en la zona. La calle, que ha existido por más de 50 años, es utilizada como salida de emergencia durante fenómenos naturales, como huracanes, ya que el arroyo que la cruza tiende a inundarse, dificultando el acceso a otras vías.

Miguel Hernández Rodríguez, un vecino de la zona, explicó que la problemática surgió tras una reunión en la que se enteraron de que el Ayuntamiento había tomado decisiones sobre la calle sin comunicarlo a la comunidad. Según Hernández, el Ayuntamiento mencionó que la calle ya había sido privatizada, lo que sorprendió a los residentes.

La comunidad afectada incluye a varias manzanas alrededor de la calle Norte, con muchos vecinos que dependen de esta vía para su movilidad. Entre ellos se encuentra Araceli de la Paz Calderón, quien ha residido en la zona durante diez años. Araceli manifestó que la situación se vuelve crítica en temporadas de lluvia, cuando el acceso a la calle se complica y el arroyo se desborda, lo que impide el paso de vehículos de emergencia.

“A mí no me gustaría que cerraran la calle porque para nosotros va a estar difícil cuando llueve y el arroyo de abajo se llena de aguas sucias, yo me vengo por arriba porque, por otra parte, no me puedo ir”, recalcó Araceli.