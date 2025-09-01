Vecinos de Rinconada de las Californias denuncian abandono tras inundaciones

La colonia Rinconada de las Californias volvió a enfrentar serias afectaciones a consecuencia de las lluvias registradas esta semana. De acuerdo con los testimonios de los habitantes, más de 20 casas quedaron inundadas debido al desbordamiento de un canal que, aseguran, no ha recibido mantenimiento adecuado durante años.

Gerardo Vergara Eras, vecino del fraccionamiento, relató que la situación se ha repetido cada temporada de lluvias desde que adquirió su vivienda hace cuatro años.

“Fue una situación muy complicada para todo el fraccionamiento. Más de 20 casas nos inundamos, una de ellas fue la mía. El agua se metía a las viviendas y los drenajes colapsaron; ya no sabíamos si lo que salía era agua de lluvia o aguas negras”, expresó.

El origen del problema, señalan los colonos, está en un canal ubicado a un costado del fraccionamiento que funge como desagüe natural en temporada de lluvias. Sin embargo, la acumulación de escombros, basura y árboles caídos impide que el agua fluya, provocando que se estanque y termine dentro de las viviendas.

Vergara Eras explicó que, a pesar de las denuncias realizadas ante distintas instancias, las acciones de limpieza han sido mínimas y esporádicas.

“Todos se echan la bolita: ayuntamiento, Protección Civil, incluso Comisión Federal de Electricidad porque tienen antenas en esa zona. Solo una vez en cuatro años se limpió bien el canal y fue la única ocasión en que no nos inundamos”, denunció el vecino.

Los afectados también reportaron daños en vehículos y la pérdida de enseres domésticos. Además, advirtieron del riesgo que representa la cercanía de instalaciones eléctricas con la zona de inundación, lo que podría derivar en una tragedia si no se toman medidas inmediatas.

La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para dar una solución definitiva a este problema que, aseguran, se repite cada año y obliga a muchas familias a abandonar el fraccionamiento.

