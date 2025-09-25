Vecinos de El Tezal inician “Pavimentatón” para arreglar su calle principal

Ante la falta de respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, vecinos de El Tezal iniciaron una colecta ciudadana denominada “Pavimentatón”, con la cual buscan recaudar 300 mil pesos para pavimentar la calle Vista al Arco, principal vía de acceso a la colonia, ubicada en Cabo San Lucas.

Justo Couto, vocero del Consejo Ciudadano del Tezal, explicó que en la zona habitan cerca de 10 mil familias, muchas de las cuales carecen de servicios básicos como agua potable y drenaje. La falta de infraestructura ha limitado el desarrollo de esta comunidad, a pesar de su constante crecimiento.

“El Pavimentatón surge como una iniciativa de un grupo de vecinos de la calle Vista al Arco en El Tezal, que va desde la zona de las torres hasta la lateral de la carretera Transpeninsular. Ahora lanzamos esta iniciativa en la que los propios ciudadanos estamos generando los fondos necesarios”, declaró.

Una calle clave para El Tezal… aún sin pavimentar

La calle Vista al Arco es el único acceso directo para colegios, templos, fraccionamientos y zonas habitacionales de la colonia. Sin embargo, permanece en condiciones precarias, sin pavimentación ni mantenimiento, lo que ha provocado molestias y problemas de movilidad para quienes viven en la zona.

LEE MÁS: Seis años de auditoría vial ignorada en la carretera del Tezal

Exigen aprobación del Plan Parcial de Desarrollo

Además del tema de pavimentación, los vecinos recordaron que sigue pendiente la aprobación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de El Tezal, instrumento clave para dar orden al crecimiento acelerado que ha tenido esta zona en los últimos años.

A pesar de que la consulta ciudadana se realizó hace más de un año, el documento no ha sido aprobado, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes, desarrolladores y prestadores de servicios.