Valle del Mezquite en la oscuridad: Vecinos exigen alumbrado ante ola de inseguridad

La paciencia se agotó en una de las colonias más pobladas del sur de la ciudad. En primer lugar, habitantes del Valle del Mesquite alzaron la voz para denunciar que llevan más de 60 días en penumbras. Asimismo, señalaron que el circuito Viento Poniente y Oriente carece de alumbrado público funcional, lo que ha convertido las calles en zonas de alto riesgo. Según los testimonios ciudadanos, esta oscuridad ha coincidido con hechos alarmantes, incluyendo el reporte de al menos cuatro presuntos levantamientos y la desaparición de una menor de 16 años.

Ante la gravedad de los señalamientos, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, abordó el tema en conferencia de prensa. De hecho, reconoció que aunque el sistema de atención suele ser eficiente, existen casos que quedan rezagados. Debido a esto, la alcaldesa se comprometió a realizar una inspección inmediata. “Vamos a revisar en qué caso en particular está este de Valle del Mesquite, para saber si existe alguna situación distinta”, afirmó Quiroga, tras explicar que a veces los retrasos se deben a la falta de insumos o fallas en la red de la CFE.

¿Cómo funciona el reporte ciudadano?

Por otro lado, la administración municipal insistió en el uso de la App La Paz como la vía oficial para estas quejas. Por ejemplo, el procedimiento estándar dicta que una luminaria debe ser reparada en un máximo de tres semanas si se cuenta con el material. Sin embargo, para los vecinos del Valle del Mesquite, este plazo ya se ha superado con creces. Por esta razón, la exigencia no es solo técnica, sino de seguridad pública, pues la falta de luz está mermando la calidad de vida y la tranquilidad de las familias paceñas.

La urgencia de una solución real

Sin duda, la tecnología es una herramienta útil, pero la realidad en las calles demanda acciones físicas. No obstante, los vecinos advirtieron que de no ver cuadrillas trabajando en los próximos días, tomarán medidas de presión más drásticas. En resumen, el caso del Valle del Mesquite se ha vuelto un símbolo de la necesidad de fortalecer los Servicios Públicos Municipales. De igual forma, la Dirección de Seguridad Pública deberá reforzar los rondines en la zona mientras se restablece la iluminación total.

Finalmente, la promesa de revisión inmediata por parte de la alcaldesa ha generado una ligera esperanza, pero el escepticismo persiste. En conclusión, la efectividad de la “App La Paz” está bajo la lupa en este 2026. Con estas acciones, el ayuntamiento busca demostrar que escucha a la ciudadanía, aunque la verdadera prueba de fuego será cuando la última lámpara de los circuitos afectados vuelva a encenderse por el bien de la comunidad.

