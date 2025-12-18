Vehículo se incendia en la carretera Transpeninsular; bomberos de San José del Cabo controlan el fuego

Un vehículo se incendió la mañana de este jueves sobre la carretera Transpeninsular, movilizando al personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

Incendio en la Transpeninsular

El incidente ocurrió a las 11:25 horas, a la altura del desarrollo turístico Westin Regina, en el sentido de San José del Cabo a Cabo San Lucas. La unidad M-71 de los bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera. Se trató de un Hyundai Santa Fe.

Refuerzo de vigilancia durante el periodo vacacional

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que durante este periodo vacacional se implementó el operativo Guadalupe-Reyes, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la seguridad en las vialidades, especialmente en la Transpeninsular. En el operativo participaron de manera coordinada Seguridad Pública y la Guardia Nacional, división carreteras.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones mientras circulan por la vía federal, reiterando la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito.