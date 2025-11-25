Video: Vehículo se incendia por presunto corto circuito cerca del Chedraui Nuevo en El Progreso en La paz Bcs

La tarde de este martes se registró un intenso incendio luego de que un vehículo comenzara a arder presuntamente por un corto circuito en las inmediaciones de la colonia El Progreso, justo a un costado del Chedraui Nuevo.

Testigos señalaron que las llamas se originaron en la parte frontal del automóvil y se propagaron rápidamente, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Vecinos y comerciantes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, mientras intentaban alejar otros vehículos para evitar la propagación del fuego.

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y lograron controlar el siniestro en pocos minutos, evitando daños a comercios y viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo quedó completamente calcinado.

Autoridades investigan si el incidente se debió realmente a una falla eléctrica interna, tal como indican los primeros reportes.