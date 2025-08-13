Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
Nacional

Olinia, los vehículos eléctricos mexicanos, revelarán diseño en septiembre y prometen movilidad accesible

Los autos Olinia serán ligeros, recargables en cualquier enchufe y económicos, con nombre de origen náhuatl.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
13 agosto, 2025
olinia

Captura de video

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó Olinia, el primer proyecto mexicano de vehículos eléctricos accesibles, con el objetivo de transformar la movilidad urbana y promover un transporte sostenible. El nombre “Olinia” proviene del náhuatl y significa “movimiento”, reflejando su visión de innovación y cambio en el sector automotriz.

La producción se realizará en el Centro de Diseño e Ingeniería Olinia en Puebla, con apoyo del Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. La primera generación de vehículos estará disponible para el público en 2026.

Con este proyecto, se busca democratizar la movilidad eléctrica en México, reducir emisiones contaminantes y fomentar el uso de energías limpias en la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Diseño, producción y accesibilidad

Olinia contará con tres modelos principales:

  1. Movilidad Personal: un microcoche para dos personas, enfocado en jóvenes y usuarios de motocicletas.

  2. Movilidad de Barrio: vehículo compacto para cuatro pasajeros, ideal para uso urbano.

  3. Entregas de Última Milla: furgoneta eléctrica para reparto comercial eficiente.

Los precios estimados oscilarán entre 90,000 y 150,000 pesos, dependiendo del modelo y equipamiento, con la intención de democratizar la movilidad eléctrica en México.

Con Olinia, el gobierno y los desarrolladores buscan reducir emisiones contaminantes, promover el uso de energías limpias y fomentar una cultura de transporte urbano más eficiente y responsable. Este proyecto representa no solo ingeniería y tecnología, sino también orgullo y unidad nacional, integrando la riqueza cultural de México a través de su nombre y propósito.

Se espera que los primeros vehículos estén disponibles para el público en 2026, marcando un paso importante hacia la movilidad eléctrica en el país y mostrando que México puede producir soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles.

