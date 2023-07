La Velada del Año 3 de Ibai Llanos está en marcha, un evento deportivo que reúne a reconocidos creadores de contenido y celebridades en una serie de combates de boxeo transmitidos por Twitch.

Este viernes a las 19:00 pesaje oficial de la velada. Sábado día 1 a las 17:00 inicio de streaming con la alfombra roja. 18:30 empieza el evento. Ya estamos aquí. pic.twitter.com/IHjrqA3Est — Ibai (@IbaiLlanos) June 28, 2023

Las entradas se agotaron en una hora después de su lanzamiento el 4 de mayo. Doce streamers se enfrentarán en emocionantes combates bajo la mirada de un árbitro.

Velada del Año 3 de Ibai Llanos: combates épicos y streamers de renombre

Los participantes y combates confirmados incluyen Ampeter vs Abraham Mateo, Samy Rivers vs Marina Rivers, Fernanfloo vs Luzu, Misho vs Shelao, Enigma vs Mayichi, y Coscu vs Germán Garmendia.

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III. Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

La Velada del Año 3 se llevará a cabo en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, con una capacidad para 68,456 espectadores. El evento promete superar las expectativas, ya que la edición anterior atrajo a más de tres millones de espectadores.

La velada se llevará a cabo el 1 de julio de 2023, comenzando a las 17:00 horas con la llegada de los invitados por la alfombra roja, y los combates iniciarán a las 18:30 horas.

Sintoniza MARCA.com o el canal de Twitch de Ibai Llanos para disfrutar en directo de la Velada del Año 3

Los fanáticos podrán seguir el evento en vivo a través de MARCA.com, donde se proporcionarán detalles y cobertura de la alfombra roja. También se podrá disfrutar en el canal de Twitch de Ibai Llanos. La emoción está garantizada en esta tercera edición de la Velada del Año.