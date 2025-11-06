En completa soledad, familiares velan a Víctor Manuel, menor acusado de matar al Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

El cuerpo de Víctor Manuel ‘N’, homicida del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue velado en el municipio de Paracho, tras haber sido reclamado por sus familiares. Un silencio denso acompañó el velorio de la antigua casa, la cual había abandonado una semana antes de cometer el crimen.

Apenas un puñado de familiares permaneció junto a un ataúd blanco, mientras el resto del vecindario se mantuvo a distancia, sin coronas, sin música y con represalias. En redes sociales la familia de Víctor Manuel ‘N’ recibió amenazas directas. Algunos mensajes anónimos los instan a abandonar el municipio, mientras otros señalan al padre del joven como “problemático” y lo responsabilizan de los actos de su hijo.

El cuerpo fue trasladado al Panteón Municipal de Paracho donde fue sepultado. De acuerdo con Carlos Torres Piña, fiscal estatal, el homicida tenía adicciones a las drogas, como a las anfetaminas, a las cuales dio positivo tras la necropsia de ley junto con marihuana.

Víctor Manuel ‘N’ disparó siete veces contra Carlos Manzo, luego de los disparos corrió y fue sometido y abatido. La prueba de rodizonato de sodio, para detectar residuos de plomo por disparo de armas de fuego, realizada a su cuerpo, dio positiva. La Fiscalía del Estado investiga quién actuó en coordinación con Víctor Manuel ‘N’ para asesinar al alcalde de Uruapan.