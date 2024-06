¡Oficial! Tigres confirma a Veljko Paunovic como entrenador: esto dijo

¡Los rumores son ciertos! Tal y como adelantaron versiones extraoficiales en redes sociales, Veljko Paunovic ya arribó a los Tigres como su nuevo director técnico (DT) tan solo un par de días después de la salida de Robert Dante Siboldi de la institución.

LEER MÁS: Dante Siboldi confirma salida de Tigres: esto dijo

De hecho, el exfutbolista serbio se unió al cuadro felino desde el pasado domingo 09 de junio durante su concentración en la Riviera Maya de cara al Apertura 2024 de la Liga MX.

Además, cabe recordar que el dirigente llega luego de su paso por las Chivas del Guadalajara, escuadra que llevó hasta la final del Clausura 2023 antes de ser reemplazado por Fernando Gago, su actual estratega.

Ahora, junto a los apodados ‘Felinos’, Paunovic contará con un equipo de renombre, pues a su dirigencia se une Nungo Bentes, Claudio Arseno y Quinton Fortune, tres auxiliares de gran trayectoria futbolística.

Por su parte, el nuevo estratega ‘Auriazul’ expresó su emoción por regresar a México, además de asegurar que la oportunidad junto a los regiomontanos fue “irrepetible”:

Asimismo, Veljko Paunivoc mencionó que decidió aceptar dicha oferta por dos años debido a la historia del conjunto universitario:

“Hay muchos componentes que obviamente se incorporan en una decisión cómo esta, pero sobretodo la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla y fantástica afición y el reto. Eso siempre me motiva y ha sido el combustible con el que me he apoyado en donde he estado”, concluyó.