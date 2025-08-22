Venado es rescatado por pescadores en altamar frente a Sonora

Un grupo de pescadores de la Bahía de Kino se convertirá en protagonista de una inusual historia de solidaridad luego de participar en el rescate de un venado bura que se encontraba exhausto en altamar, cerca de la Isla Tiburón, considerada la más grande de México y parte del territorio seri.

De acuerdo con medios locales, los tripulantes observarán que el venado nadaba visiblemente fatigado y corría riesgo de ahogarse. Al percatarse de la emergencia, maniobrarán su embarcación para acercarse con cautela y auxiliarlo antes de que se hundiera en las aguas del Mar de Cortés.

Uno de los pescadores, identificado como Román Godínez, detallará que lograron sujetar al animal cuidadosamente de las orejas para no lastimarlo, y con esfuerzo lo subirán a la embarcación, donde finalmente pudo descansar antes de ser llevado a tierra firme.

El venado, aunque evidentemente agotado, no presentará lesiones graves. Una vez en la orilla, recuperará fuerzas por unos minutos y posteriormente se adentrará por sí mismo en la vegetación de la zona, lo que confirmará a los rescatistas que estaba fuera de peligro.

El rescate quedará registrado en video y será difundido en redes sociales, donde se volverá viral al despertar muestras de admiración y comentarios positivos hacia los pescadores que participaron en la acción.

Especialistas en fauna silvestre explicarán que el venado bura es una especie nativa de la región y que, en ocasiones, nada largas distancias entre islas y la costa en busca de alimento o agua, lo que puede poner en riesgo su vida cuando enfrenta corrientes fuertes o largos trayectos.