¡Últimos días! Atletas de BCS tienen hasta el 6 de febrero para solicitar estímulos económicos

El próximo viernes 6 de febrero vence el plazo para que deportistas y entrenadores de Baja California Sur que destacaron en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional realicen su registro para obtener los estímulos económicos otorgados por el gobierno estatal.

El director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fiol Verduzco, hizo un llamado urgente para que los interesados no dejen pasar esta fecha límite, ya que es un reconocimiento directo a su disciplina y resultados en las competencias de la CONADE.

Este programa de apoyos busca recompensar el esfuerzo de quienes pusieron en alto el nombre de BCS en el evento multideportivo más relevante de México. Para participar, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial del instituto (insude.bcs.gob.mx) y cumplir con la documentación requerida.

Una vez cerrado el registro, el Comité de Becas y Estímulos iniciará la evaluación de cada expediente para emitir el dictamen final de los beneficiarios.

Los montos establecidos para los atletas sudcalifornianos varían según el metal obtenido: quienes ganaron medalla de oro recibirán cinco mil pesos, tres mil pesos para los de plata y dos mil pesos para los de bronce.

Es fundamental que los jóvenes talentos aseguren su inscripción, pues estos recursos sirven como un incentivo para continuar con su ciclo de preparación hacia futuras competencias nacionales e internacionales.

Además de los medallistas, el INSUDE ha emitido una circular especial para los entrenadores que formaron parte de los procesos regionales, macroregionales y clasificatorios.

Los entrenadores podrán recibir entre mil y tres mil pesos por cada presea obtenida por sus pupilos, reconociendo así que el éxito en el podio es un trabajo en equipo que inicia desde las etapas de clasificación.

