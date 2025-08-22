Comercios locales vencen a las grandes cadenas ante el regreso a clases

El comercio local en Los Cabos mostró fortaleza durante el verano de 2025, logrando un aumento en sus ventas a pesar del crecimiento de grandes cadenas comerciales en el destino turístico. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), los negocios afiliados registraron un incremento general de entre el 10% y el 15% durante la temporada.

El mayor impulso se dio en papelerías y tiendas de uniformes, las cuales experimentaron aumentos de entre el 50% y el 60% en comparación con otros meses del año, impulsadas por la alta demanda asociada al regreso a clases.

“ Los comercios más beneficiados en este momento son las papelerías y los que venden uniformes. En estos meses tienen ventas por arriba del 50% al 60%, pero no es algo extraordinario, sino que responde a la temporada”, explicó Vicente Ruiz Piña, presidente de CANACO en Los Cabos.

A pesar de que septiembre suele representar el periodo más lento del año para la actividad económica local, la CANACO informó que los comercios afiliados han logrado mantener ingresos estables e incluso superiores a los de años anteriores. Esto refleja una mayor solidez del mercado local y una mejor preparación frente a la competencia de cadenas nacionales.

