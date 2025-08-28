¡Horror en La Paz! Vendedor de Hot Dogs amputa dedo a cliente

Una violenta confrontación entre un cliente y un comerciante culminó con la amputación del dedo pulgar izquierdo de un hombre, la noche de este miércoles 27 de agosto. El incidente se registró en un puesto de hot dogs ubicado en la colonia Las Palmas, específicamente en las calles Colima y privada Universidad, en La Paz.

La disputa, que inició como un intercambio verbal, escaló rápidamente cuando Enrique Antonio “N”, de 63 años, encargado del negocio, tomó un cuchillo de cocina. La víctima intentó protegerse con su mano, lo que provocó la severa lesión.

Intervención policial y esperanza de reimplante

Tras el incidente, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y solicitaron apoyo médico. Poco después, la unidad SAMU arribó para brindar atención a Mario César, quien fue trasladado al hospital del ISSSTE bajo código amarillo.

Sin embargo, los paramédicos se negaron a llevar consigo el dedo amputado, argumentando que no era posible su reimplante. Ante esta negativa, los oficiales municipales recogieron el pulgar, lo colocaron en una bolsa con hielo y lo trasladaron de inmediato al hospital.

Una vez entregado a los médicos, estos confirmaron que la acción de los agentes fue acertada. El dedo mantenía las condiciones adecuadas para intentar su reimplantación.

Detención del agresor y proceso legal

Enrique Antonio “N” fue detenido en el sitio de los hechos y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

El agresor enfrenta cargos por el delito de lesiones con arma blanca, y el cuchillo utilizado fue asegurado como evidencia en la investigación.