Vendedores ambulantes se aglomeran en salidas de escuelas de Los Cabos

Padres de familia y directivos escolares han reportado la presencia de vendedores ambulantes en las salidas de escuelas de Los Cabos. Señalaron que esta situación representa un riesgo por la obstrucción de accesos y la posibilidad de accidentes.

Ante estas quejas, la Jefatura de Inspección Fiscal anunció que realizará operativos de vigilancia en planteles de San José del Cabo y Cabo San Lucas para atender la problemática.

En entrevista, el jefe de Inspección Fiscal, Manuel Barajas Gerardo, confirmó que han recibido diversos reportes de la comunidad escolar.

“Vamos a estar vigilando a la hora de la salida. La regla es que estén 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha, hacia un lado, para que no obstruyan las salidas. En algunas escuelas como en el Cecyt 04, aquí en San José del Cabo, los hemos puesto del otro lado de la banqueta porque no hay un espacio donde se puedan poner. Igual es trabajar y hablar con ellos, hacerles conciencia de que hay reporte de que puede ocurrir un accidente, para que no haya ningún problema y podamos llevar la fiesta en paz”, expresó.

Barajas detalló que en San José del Cabo se han identificado cinco escuelas con reportes: el Cecyt 04, la Secundaria General 34, la Secundaria Técnica 21, la Primaria Ford y la Primaria Jacinto Rochín Pino.

En Cabo San Lucas, agregó, existen al menos cinco planteles con la misma situación, desde nivel primaria hasta preparatoria.

El funcionario aclaró que la intención no es afectar a los vendedores ambulantes, sino garantizar la seguridad de los estudiantes y el libre tránsito en las inmediaciones de las instituciones educativas.