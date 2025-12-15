Venden vapeadores a través de máquinas dispensadoras en plena zona turística de Mazatlán pese a la prohibición en México

A pesar de la prohibición nacional de venta y comercialización de vapeadores vigente desde mayo de 2022, máquinas dispensadoras que ofrecen estos dispositivos desechables operan abiertamente en las calles de Mazatlán, principalmente en áreas turísticas y puntos de gran afluencia.

Estos dispensadores, instalados en zonas como Olas Altas, la Zona Dorada y frente a bares del puerto, ofrecen distintos modelos de vapeadores con sabores como frambuesa y menta, con precios que oscilan entre 400 y 600 pesos por unidad.

Los vapeadores disponibles contienen baterías integradas y, según el modelo, pueden rendir entre 2 500 y 30 000 bocanadas, aunque su venta directa contraviene lo establecido por la Ley General de Salud.

La venta de estos dispositivos no solo evade la prohibición legal sino que, en varios casos en Sinaloa, ha estado vinculada con hechos de violencia entre particulares relacionados con su comercio informal.

La prohibición en México no solo abarca la venta: una reforma reciente extendió la prohibición a toda la cadena de producción, importación y suministro, con sanciones que pueden incluir de uno a ocho años de prisión y multas de hasta más de 200 mil pesos para quienes infrinjan la ley.

Grupos activistas han señalado que la estricta regulación podría haber estimulado la aparición de un mercado negro controlado por organizaciones delictivas, que se aprovechan de la demanda pese a los riesgos de salud asociados al uso de estos dispositivos.