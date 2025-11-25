Venezuela da 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos

Venezuela ha lanzado una severa advertencia a las aerolíneas internacionales que optaron por la suspensión temporal de sus rutas hacia el país. Las compañías tienen un plazo estricto de 48 horas para reanudar sus operaciones o, de lo contrario, el gobierno procederá a revocar su permiso permanente de vuelo.

Esta drástica medida fue notificada este martes por fuentes del Ministerio de Transporte, quienes confirmaron el ultimátum. La decisión se tomó luego de una reunión sostenida el día anterior con representantes del gobierno y de las aerolíneas involucradas.

Al menos siete operadores aéreos globales interrumpieron sus servicios durante el fin de semana pasado, citando preocupaciones de seguridad. Esta ola de cancelaciones se produjo después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una recomendación a la aviación civil.

¿Es la actividad militar estadounidense la causa real de la suspensión de vuelos internacionales?

La advertencia de la FAA instó a extremar la precaución en el espacio aéreo venezolano y sus alrededores debido a un “aumento de la actividad militar”. Esta alerta está directamente ligada al despliegue del portaviones más grande del mundo y una flotilla de buques de guerra y aviones caza de Estados Unidos en el Caribe.

Oficialmente, la movilización tiene como objetivo realizar operaciones antidrogas, pero el presidente Nicolás Maduro la considera una “amenaza” directa. Caracas interpreta el despliegue como un intento de forzar su derrocamiento, agravando la tensión bilateral.

La confrontación geopolítica se intensificó luego de que Washington acusara a Maduro de liderar el presunto “Cartel de los Soles” y lo catalogara como grupo terrorista. Venezuela rechazó vehementemente esta designación, tildándola de una “ridícula patraña”.

¿Qué aerolíneas enfrentan la revocación de sus permisos y qué futuro les espera a sus rutas?

La lista de compañías que cesaron sus operaciones incluye a Iberia, Air Europa, la portuguesa TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines. Estas suspensiones se anunciaron entre el sábado y el lunes, afectando significativamente la conectividad del país.

Fuentes cercanas al sector aeronáutico indicaron que la paralización de vuelos se mantendría al menos hasta el 1 de diciembre, aunque Turkish había anunciado una suspensión inicial hasta el 28 de noviembre. En contraste con las rutas internacionales, las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar mantienen operativas sus conexiones con otros destinos.