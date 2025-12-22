Venezuela acusa “piratería” de EE.UU. tras nueva incautación de buque y recibe respaldo de Irán

La reciente incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas volvió a tensar la relación entre Caracas y Washington, al punto de provocar un pronunciamiento directo del gobierno de Venezuela, que calificó la operación como un acto de “piratería” y anunció el respaldo explícito de Irán para enfrentar lo que considera una ofensiva ilegal de Estados Unidos.

El gobierno venezolano informó que, tras la segunda incautación de un buque en menos de dos semanas, el canciller Yván Gil sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en la que Teherán ofreció cooperación “en todos los ámbitos” para responder a acciones que Caracas considera violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

La narrativa oficial venezolana sostiene que estas operaciones constituyen un patrón de presión militar y económica, al denunciar el “robo de buques cargados de petróleo venezolano” como parte de una estrategia más amplia de hostigamiento impulsada por el gobierno estadounidense en el Caribe.

Desde Teherán, la cancillería iraní reforzó el mensaje al señalar que estas incautaciones representan acciones unilaterales e ilegales que amenazan la paz y la estabilidad regional, y subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional de pronunciarse frente a este tipo de medidas coercitivas.

La operación más reciente se suma a la realizada el pasado 10 de diciembre, cuando Estados Unidos incautó el petrolero Skipper, sancionado por presuntos vínculos con Irán, un antecedente que marcó el inicio de una ofensiva más visible contra el transporte de crudo venezolano.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó posteriormente que su gobierno continuará persiguiendo a los buques que transporten petróleo venezolano, y anunció un “bloqueo” a petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano, endureciendo así la política de presión económica.

No obstante, funcionarios estadounidenses han reconocido que el buque incautado más recientemente, un petrolero con bandera panameña y destino final en Asia, no estaba sujeto a sanciones, aunque Washington sostiene que su última escala en Venezuela justifica la intervención bajo su estrategia contra el comercio petrolero ilícito.

La Guardia Costera de Estados Unidos encabezó esta nueva operación en un contexto de creciente despliegue militar en la región, que incluye el envío de tropas, portaaviones y acciones contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, medidas que Caracas interpreta como parte de una campaña para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro.

El respaldo de Irán se inscribe en una red de alianzas que Venezuela mantiene con países como China y Rusia, mientras el gobierno venezolano insiste en que la presión estadounidense persigue un objetivo político más amplio: forzar un cambio de gobierno mediante el cerco económico y militar.

