Venezuela nombra oficialmente a Delcy Rodríguez nueva presidenta tras arresto de Maduro

Venezuela juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, durante la sesión de arranque de una nueva legislatura, tras el arresto de Nicolás Maduro ordenado por Donald Trump.

La designación ocurrió tras la ausencia del presidente Nicolas Maduro, quien encabezaba el Ejecutivo nacional antes de los hechos reportados a inicios de mes. Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta del gobierno, acudió al Parlamento para cumplir con el acto protocolario correspondiente a su nueva función.

Durante la sesión, indicó que asumió el cargo en su carácter de vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de Venezuela, ante una situación extraordinaria. La funcionaria señaló que Estados Unidos realizó una acción militar en la que fueron retenidos Nicolas Maduro y la primera dama Cilia Flores, información que forma parte de la investigación oficial.

Rodríguez informó que su administración continuará con las funciones del Ejecutivo mientras se mantiene el proceso institucional vigente en Venezuela. La Asamblea Nacional inició una legislatura que se extenderá hasta 2031, manteniendo a Jorge Rodríguez como presidente del órgano legislativo.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre cambios adicionales en la estructura del gobierno, mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.

