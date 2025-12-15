Venezuela eleva su vigilancia aérea en medio de la tensión militar con Estados Unidos en el Caribe

Venezuela aseguró haber fortalecido de manera significativa su sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, en un contexto marcado por el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y por un discurso oficial que coloca la defensa aeroespacial como prioridad estratégica frente a lo que Caracas considera acciones de intimidación.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que el país ha potenciado la autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, una estructura que, según el gobierno, ha alcanzado un alto nivel de independencia tecnológica pese a las sanciones internacionales y al bloqueo económico que enfrenta la nación sudamericana.

Desde la narrativa oficial, las presiones externas no solo no han debilitado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que habrían acelerado el desarrollo de capacidades propias. Padrino López sostuvo que estas condiciones adversas impulsaron la creación de medios tecnológicos nacionales y una reorganización operativa que, a su juicio, robustece el poder defensivo del país.

El Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) fue señalado como el eje central de esta estrategia. De acuerdo con el ministro, el organismo cuenta con modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y una coordinación estrecha con la Aviación Militar Bolivariana, lo que lo posiciona como una pieza clave en la defensa integral del territorio venezolano.

El discurso de fortalecimiento militar se produce tras la denuncia de un presunto intento de intimidación por parte de Estados Unidos, luego del sobrevuelo de aviones de combate F-18 en el Golfo de Venezuela. Según datos de seguimiento aéreo, las aeronaves se internaron durante varios minutos en el espacio sobre esas aguas, realizando maniobras antes de retirarse hacia el norte.

Durante un acto por el 47 aniversario del CODAI, transmitido por la televisora estatal venezolana, Padrino López afirmó que este tipo de acciones no quebrantarán ni a la Fuerza Armada ni al pueblo venezolano. En ese contexto, reiteró que el país tiene capacidad de reacción para defender su espacio aéreo y rechazó lo que calificó como operaciones psicológicas externas.

Los aviones estadounidenses, identificados como F-18 de variante biplaza, realizaron trayectorias circulares antes de dirigirse a una zona cercana a Aruba, donde se presume la presencia del portaaviones USS Gerald Ford. Este navío forma parte del mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en décadas, oficialmente justificado como una operación contra el narcotráfico.

Para Caracas, este despliegue representa una amenaza directa a su soberanía y un intento de presión política. La intensificación del control aeroespacial venezolano se inserta así en un escenario regional de creciente fricción diplomática y militar, donde la defensa del espacio aéreo se ha convertido en un mensaje político y estratégico hacia Washington.

