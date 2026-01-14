Venezuela excarcela a 14 periodistas y suma 406 presos políticos liberados, asegura Delcy Rodríguez

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la liberación de 14 periodistas venezolanos este miércoles, entre ellos Roland Carreño.

Carreño estuvo detenido desde agosto de 2024, y otros reporteros, camarógrafos y asistentes de medios que permanecían bajo custodia del Estado.

Las excarcelaciones forman parte de una distensión política

Las excarcelaciones forman parte del proceso de liberación de presos políticos que el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la caída de Nicolás Maduro, ha promovido en las últimas semanas como un símbolo de distensión política y reconciliación nacional.

Según cifras oficiales, citadas por Rodríguez, el número de presos políticos liberados supera los 400, sumando casos desde finales de 2024 hasta principios de 2026.

En su declaración, Delcy Rodríguez subrayó que el proceso busca abrir “un nuevo momento político” en Venezuela, con un enfoque en la convivencia pacífica y la apertura democrática.

Sin embargo, la ausencia de listas públicas detalladas de los liberados y la inclusión de cifras de excarcelaciones ocurridas desde diciembre de 2024 han generado dudas sobre la veracidad y alcance real de las liberaciones.

Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática han señalado discrepancias significativas entre las cifras oficiales y sus propios conteos, que sitúan las liberaciones confirmadas en menos de 100 personas hasta el momento.

Estas ONG sostienen que persisten numerosos presos políticos en cárceles venezolanas y demandan mayor transparencia en el proceso.

Mientras tanto, familiares de detenidos y activistas continúan exigiendo la liberación de todos los presos políticos, denunciando torturas, condiciones carcelarias inhumanas y el uso de cargos judiciales para silenciar voces críticas al gobierno.

En Caracas y otras ciudades, grupos de apoyo mantuvieron vigilia a las afueras de centros de reclusión en espera de noticias sobre sus seres queridos.

La liberación de los periodistas excarcelados se suma a la liberación de algunos ciudadanos estadounidenses, confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que ha sido recibido como un gesto positivo por parte de la comunidad internacional.

No obstante, la situación general de los derechos humanos en Venezuela continúa siendo objetivo de críticas de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros que piden una transición democrática más amplia.

