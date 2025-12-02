Venezuela suspende vuelos de Plus Ultra y pone en jaque conectividad aérea con Europa

Las autoridades venezolanas suspendieron las actividades de las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra luego de que estas cancelaran sus vuelos al país tras el aviso de EE.UU. del pasado 21 de noviembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

La aerolínea española Plus Ultra anunció que sus permisos de vuelo en Venezuela fueron suspendidos de forma definitiva, tras una decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La decisión del régimen venezolano deja a Plus Ultra, junto con otras aerolíneas internacionales, fuera de la operación comercial hacia y desde Venezuela. Según confirmó la compañía, la notificación formal de suspensión le fue entregada este lunes por la autoridad aeronáutica local, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

El documento señala que “a partir de la presente fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa”, sin dar fecha tentativa de restablecimiento.

Este movimiento ocurre en un contexto de alta tensión aérea: días antes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) había emitido una recomendación “alta” para que los operadores civiles evitaran sobrevolar el FIR Maiquetía, espacio aéreo que cubre Caracas y parte del Caribe, por riesgo de conflicto militar.

Para Plus Ultra, la interrupción representa un golpe importante: la aerolínea estimaba que hasta 2.400 pasajeros se verían afectados por las cancelaciones hacia Venezuela en las fechas recientes.

Además, la suspensión se suma al panorama general de reducción drástica de conexiones internacionales hacia Caracas —una situación que complica la conectividad con Europa y limita las opciones de quienes planeaban viajar desde o hacia Venezuela en las próximas semanas.

Hasta ahora, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en Vednezuela no ha confirmado públicamente nuevos plazos para la reactivación de los vuelos. La incertidumbre persiste tanto para las aerolíneas como para los viajeros: la medida deja a muchos sin certezas sobre cuándo podrán restablecerse los enlaces, y abre interrogantes sobre la duración de estas restricciones en el espacio aéreo de Venezuela.