¡Venganza en Azteca UNO! Eleazar Gómez, el primer nominado de la Semana 5 en La Granja VIP

Eleazar Gómez se convirtió oficialmente en el primer nominado de la Semana 5 de La Granja VIP. La decisión fue anunciada la noche del lunes, durante el Programa En Vivo transmitido por Azteca UNO.

La nominación directa de Eleazar provino de El Legado que dejó Jawy Méndez, el concursante que resultó ser el cuarto eliminado del reality. Con esto, la nueva semana de competencia inicia con una figura controversial en riesgo de eliminación.

El Legado de Jawy: Venganza en el Granero

Jawy Méndez reveló ante sus compañeros de La Granja VIP el contenido del escrito que determina al primer nominado. La razón detrás de su elección fue una represalia directa, pues fue Eleazar quien lo había nominado la semana anterior en la dinámica de La Traición.

El cuarto eliminado confirmó la nominación directa del actor. Gómez, al conocer la decisión, aceptó el resultado, mostrándose seguro de que puede lograr la salvación en los días venideros.

Un Giro Inesperado por la Salida de Lola Cortés

Según se reveló durante el programa, Jawy inicialmente había nominado a Lola Cortés en su Legado. Cortés había sido nominada junto a él el domingo 9 de noviembre.

No obstante, Lola Cortés abandonó el reality show por decisión propia durante la Gala de Eliminación. Debido a su partida inesperada, fue necesario abrir un segundo sobre en el que venía escrito el nombre de Eleazar Gómez.

Oportunidades de Salvación para Eleazar Gómez

Aunque Eleazar Gómez ya está en la placa, todavía mantiene opciones claras para salir de la lista de nominados. El jueves se llevará a cabo la prueba de La Salvación, donde el ganador sale automáticamente de riesgo.

Adicionalmente, el viernes, el granjero que gane la salvación tiene la potestad de elegir a una persona para salvarla durante La Traición. Sin embargo, esa persona debe nominar a otro concursante en el mismo acto. Mientras tanto, Kike Mayagoitia se coronó como el nuevo Capataz de la semana, obteniendo inmunidad.

El resto de los nominados de la Semana 5 de La Granja VIP se conocerán el martes, con El Duelo, y el miércoles, tras La Asamblea de votación entre compañeros.