Arranca la venta de boletos para el Mundial 2026 con sorteo especial de FIFA y Visa

Hoy, 10 de septiembre, la FIFA abrió la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con el sorteo preferente de Visa disponible en FIFA.com/boletos. Esta es la primera oportunidad para que los aficionados aseguren sus entradas.

El registro para participar en el sorteo estará disponible desde las 11:00 horas ET (10:00 horas de México) hasta el próximo viernes 19 de septiembre a la misma hora. Durante este periodo, los tarjetahabientes Visa podrán inscribirse con su FIFA ID y participar en la asignación aleatoria de boletos.

Boletos para el Mundial 2026 desde 60 USD

La FIFA informó que los precios para la fase de grupos del Mundial 2026 comenzarán en 60 dólares, mientras que las entradas más exclusivas, como la final del torneo, alcanzarán hasta los 6,730 dólares.

Los tickets de la FIFA estarán disponibles para partidos individuales, paquetes por sede y boletos por equipo. Además, se prevé que en fases posteriores se ofrezcan opciones como boletos de aficionado y boletos condicionales, en caso de que una selección avance a la siguiente ronda.

Fechas clave del proceso de venta

Si eres un aficionado del futbol y quieres comprar tus boletos para el Mundial 2026, toma nota de las siguientes fechas:

10 al 19 de septiembre: registro para el sorteo preferente de Visa.

29 de septiembre: notificación a los ganadores del sorteo.

1 de octubre: inicio de asignación de horarios para compra.

27 al 31 de octubre: segunda fase de venta de boletos.

Fases adicionales: incluirán sorteos posteriores y venta por orden de llegada.

Compra segura solo en FIFA.com/boletos

La FIFA recalcó que la venta oficial de entradas se realizará únicamente en su página oficial. También habilitará una plataforma de reventa segura para proteger a los aficionados contra la reventa ilegal en México y otros países anfitriones.

Además, ya se encuentran disponibles los paquetes de hospitality que incluyen boletos premium. La recomendación oficial es evitar adquirir entradas a través de canales no autorizados.

Con esta primera fase, la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza oficialmente, y los aficionados mexicanos ya pueden dar el primer paso para vivir el torneo más grande en la historia del fútbol.

