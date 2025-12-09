Ventas del sector abarrotero en Los Cabos aumentan hasta 20% por fiestas decembrinas

El sector abarrotero de Los Cabos registra un importante aumento de ventas durante las fiestas decembrinas, impulsado por el incremento en el consumo derivado de posadas, convivios y celebraciones de Navidad. De acuerdo con Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente de Pequeño Comercio de CANACO Los Cabos, el repunte comenzó desde los primeros días de diciembre.

Abarrotes de Los Cabos registran aumento de ventas en diciembre

El representante del sector explicó que el comportamiento comercial varía según la zona donde se ubican los negocios; sin embargo, en la mayoría de las colonias se observa un crecimiento sostenido. En promedio, el sector abarrotero reporta un incremento de hasta 20% en ventas durante diciembre, una cifra que se mantiene como tendencia anual en la región.

“En lo que va de diciembre, y a partir del 15 de diciembre, nuestras ventas comenzarán a incrementarse por motivo de las posadas y convivios. En un porcentaje estamos hablando entre un 10% y 20%. Esperemos que los festejos navideños, las fiestas guadalupanas, Navidad y Año Nuevo incrementen aún más las ventas hasta en un 25%”, señaló De la Cruz Navarrete.

Fiestas decembrinas, el periodo más fuerte para el sector abarrotero

El cierre de año continúa siendo una de las temporadas comerciales más importantes para el sector abarrotero en Los Cabos. Las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y posadas elevan significativamente la demanda, permitiendo que las ventas superen incluso el 25% en algunos establecimientos.

Productos más vendidos en diciembre

Durante las fiestas decembrinas, los artículos con mayor demanda en tiendas de abarrotes son:

Refrescos

Botanas

Desechables

Cerveza

Alcohol

Estos productos encabezan la lista debido a su alto consumo en posadas, reuniones familiares y celebraciones navideñas.