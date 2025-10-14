Prevén aumento del 15% en ventas durante El Buen Fin en Los Cabos

Con el inicio de El Buen Fin 2025, programado del 13 al 17 de noviembre, comercios de Los Cabos prevén un incremento del 15% en ventas respecto al año anterior, en una de las temporadas comerciales más importantes en México.

De acuerdo con Vicente Ruiz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Los Cabos, hasta ahora se han registrado cerca de 40 negocios locales para participar en la campaña de descuentos, sin contar las grandes cadenas nacionales que se integran automáticamente.

“Este año se llevará a cabo por cinco días, del 13 al 17 de noviembre. En Los Cabos es casi al final cuando comienzan a inscribirse; hasta el momento van aproximadamente 40 negocios registrados, además de las cadenas que ya participan cada año”, detalló Ruiz Piña.

A nivel estatal, se estima que Baja California Sur genere una derrama económica de 10 mil millones de pesos, equivalente al 5% del total nacional que se espera alcanzar en esta edición de El Buen Fin, cuyo volumen global podría llegar a los 200 mil millones de pesos.

“Se espera un crecimiento aproximado del 15% en las ventas, y esto se continuará impulsando por parte del Gobierno Federal”, añadió el dirigente de Canaco.

El Buen Fin se ha consolidado como una iniciativa clave para incentivar el consumo interno, no solo para grandes marcas, sino especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que encuentran en este periodo una oportunidad para mejorar sus ingresos, atraer nuevos clientes y fortalecer su presencia en el mercado.

“Cada negocio estará registrando su derrama en tiempo real durante los días de venta. Confiamos en superar lo alcanzado en 2024”, agregó Ruiz Piña.

La Canaco reiteró el llamado a los comercios locales para que se registren gratuitamente en la plataforma oficial de El Buen Fin 2025, lo cual les permite integrarse al catálogo nacional de promociones y acceder a beneficios en difusión y posicionamiento.