Venta de autos en México 2025: crecimiento al mejor nivel en 8 años

La venta de autos nuevos en México cerró 2025 con un total de 1 millón 524 mil 583 unidades ligeras comercializadas, lo que representó un crecimiento de 1.3% respecto a 2024 y marcó el mejor nivel de ventas en ocho años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La industria automotriz comercializó 20,261 unidades adicionales al periodo de enero-diciembre del 2024, liderado por Nissan que se mantiene como la automotriz con mayores ventas de autos en México, además de Kia, Mazda y Toyota

El aumento en las ventas de autos se dio en un contexto donde los consumidores mexicanos respondieron a una oferta más diversificada, en especial con la incorporación de cifras de marcas asiáticas como Geely, Changan y Great Wall Motor, que aportaron volumen al total anual.

Marcas tradicionales también figuraron con cifras significativas: Nissan se mantuvo como líder en ventas, seguido por Kia, Mazda y Toyota. Sin embargo, fabricantes como General Motors, Ford y Volkswagen enfrentaron descensos en su volumen frente a la competencia creciente.

La AMDA destacó que, solo en diciembre de 2025, las ventas de autos alcanzaron 154 395 unidades, un aumento de 4.9% frente al mismo mes de 2024, mientras que el comparativo mensual con noviembre reflejó un avance de 4.1%.

Los datos de cierre de 2025 muestran que la tendencia de preferencia por ciertos segmentos y modelos se mantuvo, con SUVs y vehículos compactos entre los más demandados, y con marcas que consolidaron su presencia tanto en mercados nacionales como de exportación.

Además, la participación creciente de marcas chinas impulsó un cambio en la dinámica de mercado que influyó directamente en las ventas de autos a nivel nacional, al diversificar las opciones disponibles para los compradores mexicanos.

Perspectivas para 2026

Con un cierre de año que rompió niveles de ventas no vistos desde 2017, analistas del sector mantienen expectativas mixtas para 2026, en función de factores económicos, disponibilidad de modelos y preferencias del consumidor. El sector automotriz sigue siendo uno de los rubros clave de la economía mexicana, con impacto directo en producción, empleo y comercio exterior.

