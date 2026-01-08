Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
HomeTurismoVentas de servicios acuáticos en Playa El Médano caen en diciembre y enero
Turismo

Ventas de servicios acuáticos en Playa El Médano caen en diciembre y enero

Diciembre y enero no fueron buenos para los prestadores de servicios acuáticos en Playa El Médano, quienes reportan bajas ventas y menor turismo.
8 enero, 2026
0
15
Caen ventas Playa El Médano

Foto: Tribuna de México

La temporada vacacional de diciembre y enero no ha sido favorable para los prestadores de servicios acuáticos en Playa El Médano, quienes reportan una baja significativa en las ventas durante los últimos meses, afectando su actividad económica.

Raúl Olivares, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos del Médano, indicó que durante la temporada decembrina las ventas fueron irregulares, alcanzando entre un 40% y 50% en días específicos.

“La temporada vacacional decembrina no fue buena; fue regular. Algunos días estuvimos entre 40% y 50% en ventas, no fue parejo el flujo vacacional. Ahora en enero baja considerablemente por la situación económica de los turistas internacionales y, en México, pasa lo mismo”, explicó Olivares.

LEE MÁS: Aeropuerto Internacional de Los Cabos cerró 2025 con 7.5 millones de pasajeros

Los prestadores turísticos señalaron que, aunque existen expectativas basadas en información sobre vuelos y reservas, la afluencia turística sigue siendo baja, generando incertidumbre entre los comerciantes y operadores de servicios acuáticos.

El sector confía en que los próximos meses mejoren las condiciones, ya que la actividad turística en Playa El Médano es fundamental para el sostenimiento económico de los negocios locales en Cabo San Lucas, uno de los destinos más concurridos de Los Cabos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasPlaya El MédanoPrestadores de servicios
Articulo anterior

California bajo alerta por frío extremo: millones en riesgo por temperaturas inusuales

Siguiente articulo

Sube la TUA en AICM, AIFA y los principales aeropuertos de México