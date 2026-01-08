Ventas de servicios acuáticos en Playa El Médano caen en diciembre y enero

La temporada vacacional de diciembre y enero no ha sido favorable para los prestadores de servicios acuáticos en Playa El Médano, quienes reportan una baja significativa en las ventas durante los últimos meses, afectando su actividad económica.

Raúl Olivares, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos del Médano, indicó que durante la temporada decembrina las ventas fueron irregulares, alcanzando entre un 40% y 50% en días específicos.

“La temporada vacacional decembrina no fue buena; fue regular. Algunos días estuvimos entre 40% y 50% en ventas, no fue parejo el flujo vacacional. Ahora en enero baja considerablemente por la situación económica de los turistas internacionales y, en México, pasa lo mismo”, explicó Olivares.

Los prestadores turísticos señalaron que, aunque existen expectativas basadas en información sobre vuelos y reservas, la afluencia turística sigue siendo baja, generando incertidumbre entre los comerciantes y operadores de servicios acuáticos.

El sector confía en que los próximos meses mejoren las condiciones, ya que la actividad turística en Playa El Médano es fundamental para el sostenimiento económico de los negocios locales en Cabo San Lucas, uno de los destinos más concurridos de Los Cabos.

